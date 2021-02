Así está el futuro de Javi Gracia

La derrota del Valencia CF ante el Real Madrid no es una más ante un equipo que sobre el papel es más poderoso y por lo tanto entra dentro de la lógica que se lleve los tres puntos y más cuando es quien actúa de local.



El partido que hizo en Valdebebas el equipo de Javi Gracia deja muchos debates abiertos porque es una evidencia que los futbolistas no dieron todo lo que se presume que deben dar sobre el terreno de juego y ahí están las palabras de José Luis Gayà, el capitán del equipo, para ponerlo de manifiesto: "hemos regalado la primera parte, no es la primera vez que nos pasa, hay que venir aquí y decirlo, pero si salimos y no lo hacemos no sirve de nada. En la primera parte no sé por qué no hemos salido con la intensidad que debe este partido porque ellos son un grandísimo equipo y si no sales con la intensidad debida en este tipo de partidos, no sé a qué vamos a aspirar".

Los jugadores admiten, o su capitán, que el equipo no salió con la intensidad adecuada para el partido y esto deja también en mal lugar al entrenador del equipo, Javi Gracia. El técnico navarro, que ya presentó la dimisión en el mes de septiembre, fue ratificado en su cargo a principios del mes de enero tras el empate en Mestalla ante el Cádiz por el presidente del Valencia CF, Anil Murthy, y el máximo accionista Peter Lim, pero si figura sigue en entredicho ya que el equipo no termina de arrancar. Sigue con solo tres puntos sobre el descenso a segunda división y viene de hacer uno de los peores partidos de la temporada.

Al respecto de su futuro, de momento la decisión que hay en el Valencia CF es que esté en el banquillo el próximo sábado en el encuentro ante el Celta de Vigo a las 18:30 de la tarde. Es Javi Gracia quien debe ser capaz de dar un golpe de timón en la gestión del equipo y el encuentro ante el equipo gallego será el momento de medir su respuesta ante la crisis deportiva actual.

