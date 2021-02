El drama del Valencia Mestalla con el descenso

El primer drama de la temporada puede ser el descenso del Valencia Mestalla. El filial cayó goleado (3-0) en Ibiza y afronta las cuatro últimas jornadas de la fase regular al borde del abismo. La situación no puede ser más crítica. Los de Óscar Fernández son colistas del grupo 3B de Segunda División B con solo una victoria en toda la temporada. Han sumado 11 puntos de los 42 en juego y han encajado 22 goles en contra. Son la peor defensa del campeonato. Unos registros negativos que han condenado al equipo hasta la última posición de la tabla a falta de solo cuatro jornadas. El Mestalla ha agotado su margen de error y ya solo tiene 360 minutos por delante para evitar el primer descenso a Segunda División RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

El filial tiene cuatro partidos a vida o muerte para lograr la permanencia y salvar la temporada. Nadie ha tirado la toalla, la derrota contra el líder entraba dentro de lo previsible, pero la dificultad es máxima. El equipo está a 5 puntos de la sexta plaza que marca la salvación y que ahora mismo es propiedad de la SCR Peña Deportiva. Es difícil, pero no imposible. Los dos próximos partidos contra el filial del Villarreal y el Levante serán determinantes. El Mestalla se jugará la categoría este domingo contra el Villarreal B en Paterna y la semana que viene ante el Atlético Levante en Buñol. Hay que sumar de tres en tres. Óscar y los jugadores lo asumen.

Todo pasa por dar un paso adelante contra los dos filiales (se agradece jugarse la vida contra equipos jóvenes de su misma condición) y llegar vivos con opciones matemáticas a las dos últimas jornadas del grupo: el Peña Deportiva visita el Antonio Puchades en la jornada 17 y en la 18 y última tocará jugársela contra el Alcoyano en El Collao. Hay puntos en juego y por tanto hay vida, pero el equipo necesita ganar y solo lo ha hecho una vez en lo que va de año: precisamente contra el Atlético Levante (5-0) en Paterna y en diciembre. Solo hay 7 equipos, entre los 102 clubes de Segunda B, que han logrado una sola victoria. El Mestalla comparte este dudoso honor junto al Guijuelo (1A), Leioa (2A), Marino (4A), Haro Deportivo (2B), Villarrobledo (5B) y el Lorca Deportiva (4B), este último sin ninguna victoria aún en 14 jornadas.

Tiempo habrá para analizar la confección de una plantilla extremadamente joven (9 juveniles más que ningún otro equipo) y la pérdida de potencial obligada por la necesidades de Javi Gracia en el primer equipo. Ahora solo importa reaccionar en el campo y Óscar tiene la receta para estas cuatro finales: ser más contundentes y minimizar los errores en área propia y ser más efectivos en el área rival. «Tenemos que seguir creciendo y aprendiendo de estos errores que nos están penalizando muchísimo». Es el único camino para salvarse.

Así sería la fase de descenso a Tercera RFEF (quinta división)

El Mestalla solo tiene ojos para conseguir la permanencia en sus cuatro finales contra el Villarreal B, At. Levante, Peña Deportiva y Alcoyano. Sin embargo, en los despachos de Paterna ya hay quien mira de reojo a la promoción de permanencia en Segunda RFEF y descenso a Tercera RFEF (quinta categoría del fútbol español) a la que está condenado el filial en los próximos meses si no es capaz de cambiar el rumbo de la temporada en las cuatro últimas jornadas. No hay que olvidar que, debido a la reestructuración de la categoría por culpa del Covid-19, el Mestalla está en riesgo de perder hasta dos categorías.

¿Y cómo funciona esta nueva fase a la que se encamina peligrosamente el Mestalla? Así lo explica la RFEF: «Esta promoción la jugarán los clubes clasificados del séptimo al último puesto de cada subgrupo. Los equipos que participaron en el subgrupo A se enfrentarán a doble vuelta a los del subgrupo B no pudiendo en ningún caso enfrentarse a los equipos que participaron en la misma fase regular. Se configura así, por tanto, un total de 8 jornadas. La clasificación se realiza mediante el sistema de puntos estableciéndose la clasificación final con arreglo a los puntos obtenidos por cada uno de los clubes, a los que se añadirán los puntos (11 ahora para el filial) obtenidos en la primera fase». Los clasificados en los puestos del cuarto al octavo de cada grupo, además del clasificado en el en el tercer puesto con peor coeficiente de los 5 grupos, descenderán a la Tercera RFEF. El Mestalla, de confirmarse el primer descenso, se mediría ahora a l'Hospitalet, Cornellà, Prat y Olot.