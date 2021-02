Marcos Paulo, Rui Silva, Dmitrovic, Corona...

El futuro de Gracia tiene que ver con lo inmediato, pero el plazo corto obliga. Sobre todo en lo que a planificación deportiva se refiere. De momento el plan se asemeja al del verano pasado en una situación: lo económico va por delante de lo deportivo. Esa es, por ejemplo, la causa por la que el Valencia CF no se ha lanzado al mercado de futbolistas que terminan contrato en junio que ya pueden firmar libres por cualquier equipo. La premisa es no comprometer el presupuesto de la temporada que viene hasta tener una visión más clara del futuro económico en plena pandemia del coronavirus. Esa es la explicación de que los tres fichajes del pasado mercado invernal fuesen cesiones y que en ninguna el club de Mestalla se haya comprometido a un pago futuro. Solo tiene una opción de compra a su favor por el uruguayo Christian Oliva pero no es obligada. Y esa es la causa por lo que a pesar de que hace meses tuvo sobre la mesa operaciones de futbolistas que terminan contrato, finalmente se desestimaron. Son los ejemplos de los porteros Dmitrovic, que está en el Eibar y lo tiene cerrado con el Sevilla, Rui Silva, que está en el Granada y lo tiene también cerrado con el Betis, o el delantero brasileño Marcos Paulo, que recientemente ha firmado a coste cero por el Atlético de Madrid ya que termina contrato con el Fluminese. Son operaciones que Corona ha trabajado pero que debido a las normas que se ha autoimpuesto el Valencia CF por el Covid no han ido adelante.



Precisamente Corona

De momento hay pocas certezas respecto a la planificación de la temporada que viene. Una es que seguirá en el cargo el coordinador de la secretaría técnica Miguel Ángel Corona, a quien desde el club se valora y no poco, sobre todo después del trabajo que ha realizado en el mercado de invierno. El presidente Anil Murthy respalda su trabajo no solo desde el punto de vista del seguimiento de futbolistas y del mercado, también por su papel interno a la hora de hablar con futbolistas y cuerpo técnico en busca de soluciones a problemas que genera la alta competición. El club tenía a su favor una cláusula por la que podía decidir que Corona terminaba contrato esta temporada pero no la ha ejercido porque la intención es que siga en el cargo. La otra certeza respecto a proyecto deportivo de la temporada que viene es que hay que seguir vendiendo futbolistas para cuadrar el presupuesto y no generar deuda, que es la máxima de Meriton en tiempos de Covid.

Pues bien, para cuadrar el presupuesto de esta temporada el Valencia CF necesita vender por 31 millones, pero no una venta por 31 millones, necesita hacer una caja de 31 millones, es decir, de una posible venta hay que descontar lo que falte por amortizar de la compra de ese jugador. Si faltan por amortizar 20 millones del fichaje de, por ejemplo Guedes, y lo vendes por 30, realmente en caja entran diez, la diferencia entre lo que recaudas y lo que falta por pagar por él. En caso de ser un canterano, como no se ha pagado nada por él no hay amortización y por lo tanto el club haría caja con la totalidad del traspaso. Una vía para que el Valencia CF pudiese aumentar ingresos podría ser si de aquí a que finalice la temporada vuelven el público a los estadios, pero de momento parece improbable.