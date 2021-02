Nuevos planes para al nuevo estadio del Valencia CF

El presidente del Valencia CF se encuentra en Singapur desde hace semanas y tendrá una reunión con el máximo accionista de la entidad para planificar algunos de los temas sustanciales del club en el futuro inmediato. Además de cuestiones deportivas, el tema principal será sobre el nuevo plan para al nuevo estadio.

Peter Lim es consciente de que no puede retrasar más la reanudación de las obras y tiene como fecha tope el 15 mayo de este año, día en que ha de presentar un proyecto de reparcelación porque así lo marca la ATE, la Actuación Territorial Estratégica. De momento, el planteamiento de Peter Lim es reanudar cuanto antes las obras porque es consciente de que no pueden estar más tiempo paradas. En principio la financiación para la reanudación de las mismas debía ser lo que se recaude por la venta de las parcelas del actual Mestalla, como se intentó con ADU Mediterráneo, pero la idea en estos momentos es otra. Se trata de buscar financiación privada, es decir, acudir a un banco a que le preste dinero al club para que empiecen las obras. Es evidente que la situación financiera del Valencia CF no es boyante en estos momentos, por lo que sería Peter Lim quien avalaría o garantizaría personalmente el crédito pedido por el club. Gran parte del crédito se pagaría con la venta de las parcelas de Mestalla.

Este es a grandes rasgos el plan que tiene en estos momentos en mente el Valencia CF con el nuevo estadio, de ahí que al regreso de Anil Murthy de Singapur tenga pendiente una reunión con Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ya que es el gobierno valenciano quien tiene la potestad de modificar la ATE', algo que necesita el Valencia CF para llevar a cabo su nueva idea. Tal y como informó en su momento la Cadena Ser, la petición de la reunión con Puig por parte de Murthy fue antes de su viaje a Singapur por lo que en la sucesión de acontecimientos en el tiempo se puede establecer cierta estrategia teniendo en cuenta que se aprietan los días porque la ATE caduca el 15 de mayo de este año. El Valencia CF debería reanudar las obras antes de esa fecha, cosa ya imposible, pero tiene un gesto evidente que hasta ahora no había tenido. Sobre todo es un cambio radical, no se trata vender las parcelas para conseguir el dinero con el que construir el estadio.