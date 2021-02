Cambios en el once para cerrar los pasillos al rival

El técnico del Valencia CF, Javi Gracia, prepara cambios en el once de las últimas semanas con el objetivo de dar con una solidez defensiva que después de 23 jornadas de Liga todavía no ha llegado. A estas alturas de temporada, el valencianista es uno de los once equipos de la competición que han encajado una cifra de goles por encima de la treintena. Solo en cuatro partidos (Real Sociedad, Eibar, Valladolid y Elche) la portería de Jaume Domènech, que ha recibido 32 tantos, ha quedado sellada a cero.

Durante el último mes los blanquinegros han sido incapaces de solidificar las mejoras defensivas que se observaron en partidos como los jugados contra Valladolid y Elche, o en momentos continuados de los choques frente a Atlético y Athletic. El domingo en Valdebebas todo se desmoronó por completo en una primera mitad donde, a las carencias tácticas, se unió una alarmante falta de compromiso y atención. Dos valores necesarios para el correcto funcionamiento defensivo.

Los rendimientos se reflejan sobre la clasificación y también sobre la estadística. A día de hoy, el Valencia sigue siendo uno de los conjuntos más pobres de la Liga en los rankings que miden parámetros defensivos más allá de los goles encajados. Por ejemplo, en el número de remates concedidos al rival, donde es el deshonroso líder con más de 15 por partido. Asimismo, los de Gracia están en la parte de las tablas que calibran valores relacionados con la intensidad: faltas cometidas, entradas, interceptaciones o regates sufridos en cada enfrentamiento.

Los encuentros ante Osasuna, Atlético, Athletic, Real Madrid, además del de Sevilla en la Copa, han vuelto a evidenciar como padece el Valencia en situaciones básicas como el repliegue o las acciones a balón parado. Acciones como la del primer gol blanco en el estadio Alfredo Di Stéfano, transiciones defensivas deficientes, no han sido una excepción. La defensa ha quedado especialmente expuesto. Para los rivales ha sido coser y cantar traspasar líneas y avanzar por los carriles del Valencia. Por ello, las variaciones en las que medita seriamente el entrenador están en una y otra banda e, incluso, buscar un refuerzo en el medio para el que no debe descartarse un 'trivote'.

¿GUEDES EN PUNTA? Guedes, que este miércoles ya ensayó como delantero y no en el extremo izquierdo, y Thierry Correia son los que más opciones tienen de ceder su puesto en el once. En el caso del ex del Paris Saint Germain, Gracia podría recolocarlo como segundo punta y sacrificar a uno de los integrantes de una pareja de delanteros que tampoco está rindiendo como en la primera vuelta de la Liga, Manu Vallejo o Maxi Gómez. Si Guedes deja su lugar en la banda zurda, las alternativas se dividen entre Lato, Blanco o Kang In.

La pasividad de Guedes en varias de las jugadas del duelo con el Real Madrid, en especial, en la acción del segundo gol, obra de Kroos, delataron su ausencia de solidaridad defensiva en el carril izquierdo. El mismo pasillo por el que avanzó muy fácilmente Dani Carvajal en el contragolpe con el que los madridistas empezaron a gestar el primer tanto. Una jugada terminada por Karim Benzema rompiendo hacia el área desde el otro costado, donde se deshizo sin problemas de Thierry Correia, que le dejó siempre abierta la vía del disparo.

A Thierry, además, le faltó la ayuda de un Daniel Wass que había quedado descolgado. El danés vivió una situación parecida en el 2-0 del Sevilla a finales de enero. Allí Jason apenas le auxilió en un choque en el que De Jong abrió la lata con un cabezazo ganando la posición a Racic tras un saque de esquina. Se impuso por intensidad y atención táctica. Lo mismo que hizo Joao Félix con Correia días antes en el Metropolitano para empatar cuando los visitantes habían sido mejores que el Atlético y podían haberse ido al descanso 0-1.

El Valencia defiende los flancos de modo deficiente. Únicamente el Barça bloquea menos centros y balones cruzados. Una de las soluciones con las que Gracia piensa solventarlo sería la vuelta de Wass al lateral. Musah o Soler le acompañaría por delante. Si es el '8' el que se escora a la banda, Christian Oliva tendría sus opciones en el medio campo.