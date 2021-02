"Me da pena ver al Valencia CF luchando por el descenso"

Rivaldo, leyenda del FC Barcelona y embajador de Betfair, se lamentó de la situación actual en la que se encuentra el Valencia CF, más después de la derrota por 2-0 que cosechó ante el Real Madrid, en el que los che estuvieron lejos de su mejor versión. El brasileño protagonizó alguno de los momentos más brillantes de su carrera contra un gran Valencia. De ahí que le dé especial rabia este mal momento.

"Es que cuando yo jugaba en el Barcelona, el Valencia no era un equipo top español... era un equipo top de Europa. Recuerdo aquellas dos finales perdidas de la Champions... y ahora me da pena verlos como están, luchando por la permanencia. Me parece increíble", comentó el brasileño, ganador del Balón de Oro en 1999.

"Yo sólo espero que el Valencia CF se recupere, que vuelva a estar entre los grandes, porque equipos como aquel Valencia es lo que necesita LaLiga y el fútbol español, equipos que planten cara al Barcelona o al Real Madrid", deseó un Rivaldo que tiene mucho cariño al equipo che precisamente por aquellas disputas. "Es un equipo que siempre, siempre estará ligado mágicamente a algunos de mis momentos más importantes de mi carrera. Los enfrenté en duelos muy duros que a veces acabaron mal, pero también acabaron bien, como mi famoso hat-trick en el Camp Nou, con el gol de chilena que en el último minuto nos clasificó para la Champions", evocó el embajador de Betfair.



"Lo normal es que Messi se vaya al PSG"

Rivaldo se mostró muy crítico con la imagen dada por el FC Barcelona ante el PSG en la derrota (1-4) cosechada por los culés en el Camp Nou. "No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta", inició su reflexión sobre un partido que Rivaldo tiene claro que tendrá consecuencias en el futuro de Messi.

"Esta goleada ante el PSG será con casi toda probabilidad el último partido de Messi en Champions con el Barcelona en el Camp Nou", afirmó más firme que nunca el embajador de Betfair. "El Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos", insistió Rivaldo.

Rivaldo, sin embargo, le quita la responsabilidad a Messi. "Messi está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid. Es que Suárez ahora es el actual Pichichi...", se mostró resignado Rivaldo.



"Koeman no tiene culpa: no tiene plantilla"

Rivaldo salvó de las críticas a un Koeman que cree que hizo lo correcto incluso con la alineación del recién recuperado Piqué. "Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué aunque no haya alcanzado su nivel competitivo", defendió el embajador de Betfair al técnico culé.

"Esto sólo demuestra que el Barcelona no tiene plantilla. No la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo", comparó el brasileño.



"Que Real Madrid y Atlético se preparen"

El problema del Barcelona cree Rivaldo que se puede extender al resto de equipo españoles en la Champions y especialmente para Real Madrid y Atlético, los teóricamente más fuertes de los otros tres que quedan en liza. "Lo del Barcelona debe servir de aviso para los equipos españoles. El Real Madrid también lo va a pasar mal contra el Atalanta. No es que en LaLiga estén mucho mejor. Incluso el Atlético, que es un equipo duro y rocoso, pero que creo que tiene la eliminatoria al 50% con el Chelsea", avisó Rivaldo.



"Mbappé es firme candidato al Balón de Oro"

Más allá de las advertencias, Rivaldo también tuvo tiempo de aplaudir la exhibición de Mbappé en el Camp Nou. "Fue un hat-trick alucinante que sólo prueba que es firme candidato a ganar el Balón de Oro, seguramente uno de los mejores jugadores del momento en todo el mundo. Y pese a ello, el chaval juega como si estuviera en el patio de su casa. Pero no me puedo olvidar del resto del equipo. El PSG hizo un partido coral, sólido. Son firmes candidatos a la Champions", añadió el brasileño.



"Los árbitros deberían proteger a Neymar"

Mbappé brilló en el Camp Nou en un duelo en el que Neymar no jugó por otra lesión causada por la dureza de los defensas en Francia contra el brasileño. "Los árbitros deberían protegerle más", se quejó el embajador de Betfair. "Tiene mala fama de llorón y eso parece que ha contagiado incluso a los árbitros, por cómo le pitan. Los defensas en Francia simplemente no pueden pararle y actúan con violencia, algo que deberían frenar los árbitros", pidió Rivaldo.