Mijtovic también defiende a Peter Lim...

Pedja Mijatovic ha hablado sobre el Valencia CF. El ex futbolista ha concedido una entrevista para GOAL en la que analiza su pasado en el club, su relación con la afición valencianista años después de su marcha al Real Madrid y, por supuesto, su opinión sobre la gestión de Peter Lim en el Valencia: "Yo no conozco al propietario. Pero llegó en un momento económicamente muy complicado y eso, la afición, lo tiene que valorar".

Al igual que otros ex jugadores coetáneos de Mijatovic como Rivaldo, al balcánico le duele ver al club en la situación deportiva en la que se encuentra. "Evidentemente. Sigo al Valencia y sufro con el equipo. Es un club que siempre ha luchado por jugar la Champions, incluso por ganar la liga. Y ahora le ves en una situación que no sabes por dónde va a salir. Todo eso produce mucha frustración".

Para Mijatovic la afición del Valencia CF "es muy exigente" y cree que el club "arrastraba problemas de antes" de la llegada de Lim. "Primero son los jugadores pero, cuando eso ya no tiene efecto, va más allá. Yo no conozco al propietario. Pero llegó en un momento económicamente muy complicado y eso, la afición, lo tiene que valorar. Es verdad que algunas cosas las tendrían que haber hecho mejor y seguramente lo intentaron. Pero el aficionado del Valencia es muy exigente. Piensan que el equipo debe ganar o por lo menos luchar por la Liga y no aceptan nada más. Es su mentalidad. Y hay que tener en cuenta que cuando la situación económica es complicada, no puedes hacer muchas de las cosas que quieres. Te dificulta diseñar un proyecto deportivo y la gente no lo entiende. El valencianismo no sólo ha tenido problemas con la llegada de Lim a la propiedad. Los problemas ya los arrastraba de antes", asegura el ex valencianista.

No obstante Mijatovic también asegura que "el club tiene que facturar y cerrar presupuestos. Y, a veces, estás obligado a vender a tus mejores jugadores, a tu mejor activos" y explica "el problema viene cuando vendes y no eres capaz de invertir en algún joven que algún día haga olvidar al que vendiste".

Por último el balcánico hizo balance de su relación con la afición del Valencia CF, a la que entiende en su enfado por su fichaje por el Real Madrid, pero reconoce que la ciudad ha sido importante en su vida: "Yo quiero mucho a Valencia y al club. Fue mi primer contacto con un club extranjero. Enseguida conecté con la mentalidad valenciana. Me decían que, desde la marcha de Kempes, no había habido un jugador que transmitiera sensaciones tan positivas. Por eso entendí el enfado cuando me marché. Si yo fuera aficionado, me hubiera sentido como ellos y también la hubiera tomado con el jugador. Valencia siempre ha sido y será una ciudad muy importante para mí"