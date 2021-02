Gracia habla de la llamada de Murthy, de Guedes, Cillessen, del Celta...

Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en el Media Center para la rueda de prensa previa al partido de la jornada 24 de Liga frente al Celta en Mestalla (sábado, 18:30 horas). El navarro ha precisado que no estuvo presente en ninguna reunión más allá de un breve contacto telefónico con Anil Murthy en el que el presidente, que está en Singapur para verse con Peter Lim, se interesó por "cómo estaba el grupo" tras la derrota en Madrid. Además, el técnico no mostró esperanzas de que en los próximos días pueda mantener una reunión telemática con el máximo accionista del club, aunque incidió en que ahora lo que más le preocupa es hacer que el Valencia mejore la imagen de Valdebebas y logre resultados positivos. Gracia, asimismo, confirmó la presencia en una convocatoria de Jasper Cillessen tras tres meses lesionado del recto anterior de la pierna.

Esta es la rueda de prensa al completo del entrenador del Valencia CF:

-¿Qué valoración hace de las reuniones que se ha dado durante la semana? ¿Cree que si no hay un buen resultado ante el Celta su cargo puede peligrar?

Mi situación no es diferente. Vienes de un mal partido y resultado, y eso te mantiene más preocupado, el día a día no ha cambiado nada. Poco te puedo decir porque yo no he estado en ninguna reunión

-Por aclarar, ya que usted es el único portavoz del club, ¿el martes no dialogó con el presidente?

Yo hablo de la parcela deportiva, me gustaría hablar del Celta, pero insistís de cosas no referentes a los partidos. Esta semana, el día que teníamos descanso estábamos en la oficina trabajando y me pasaron una llamada del presidente. Me preguntó por la situación del equipo. Al día siguiente sí hubo reunión de capitanes, embajadores y presidente, y demás... A mí me preguntó cómo estaba el equipo. Lo que tuve de contacto fueron esos minutos de llamada telefónica preocupándose por la situación del equipo. Nada más.

-Balance de los lesionados

Mangala ya estuvo convocado en el anterior partido, ahora entraría Jasper, que ya está disponible. Diakhaby y Chery llevan procesos de recuperación diferentes, Diakha ha hecho partes con el grupo y creo que se recuperará pronto, y Cheryshev sigue al margen del equipo.

-En esa llamada Murthy le dio la misma confianza que tras el partido con el Cádiz. ¿Ve peligrar su puesto?

No contemplo otra cosa que no sea ganar, no tiene sentido hacer más valoración, lo que hablé con él ya lo dije... una llamada corta por teléfono mostrando interés por cómo estaba el equipo y nada más.

-¿Le preocupa que en los últimos partidos en equipo no haya sacado ventaja ante rivales con bajas relevantes?

Me preocupa que no logremos los resultados que todos queremos, las circunstancias de los equipos son todas parecidas, todos tenemos algunas ausencias a lo largo de la temporada. En estos partidos últimos fue así con los rivales, pero no nos preocupa solo la situación del rival, sino el hecho de no sumar los puntos en juego, en el próximo partido más allá de ausencias de uno u otro, lo realmete importante son los puntos en juego.

-Guedes no termina de arrancar, ¿a qué cree que se debe su irregularidad?

No tengo interés en personalizar en ningún jugador por un resultado o un partido. El jugador que me comentas es un jugador importante, lo ha sido y lo debe seguir siendo. El trabajo que hace a diario lo mantiene y sigue esforzándose por ayudar a sus compañeros, luego sale mejor o peor, pero no solo a uno, sino en general. Tenemos que mejorar en lo individual para que en lo colectivo se juegue mejor y se logren mejores resultados.

-¿Siente que se la juega contra el Celta? ¿Se le ha pasado por la cabeza poner el cargo de nuevo a disposición del club, esta vez por la situación deportiva?

Sobre eso ya contesté en otras ruedas de prensa, ya sabéis mi intención desde hace tiempo. No tiene sentido volver a hablar de ello. Me preocupa hacer las cosas mejor que en el último partido y sabiendo que los puntos que hay en juego son muy importantes, con esa ilusión hemos trabajado durante la semana para preparar el duelo lo mejor posible y ser capaces de conseguirlo. Sigo siendo positivo y creo que lo vamos a hacer bien.

-¿Confía en poder tener su primer contacto con Lim telemáticamente aprovechando que Murthy está en Singapur para verse con el máximo accionista?

No me han trasmitido nada al respecto, no sé qué posibilidades hay, no sé lo que va a

-¿Pero a usted le gustaría?

No sé lo que va a pasar...

-¿Quiere que el equipo marque una diferencia este sábado con la imagen de Valdebebas e intente llevar el control del juego como, por ejemplo, en la victoria en casa contra el Elche?

Debe de ser así, estoy de acuerdo con que la imagen fue muy mala. Es cierto que el propósito en Madrid también en el planteamiento era jugar como lo hicimos en la primera vuelta, ser agresivos, recuperar balones en campo contrario, presionar arriba, etc. Pero con el transcurso del partido fue al contrario y no salió. Queremos hacerlo ahora con un rival distinto, contra el Celta, equipo con altos porcentajes de posesión, que mantiene balón y acumula muchos jugadores en ataque; por ello, habrá momentos en que deberemos ser más agresivos en la presión y otros en que desde posiciones más replegadas podamos tener control de las transiciones, porque el rival ha encajado muchos de goles en transiciones o en ataques posicionales por bandas... sabemos de sus debilidades, no sé si será un partido como el del Elche, donde nos sentimos más dominadores en campo contrario, aunque esa será nuestra intención, pero en ciertos momentos, con menos posesión, también tendremos que tener el control del juego. Lo importante, al final, será haber ganado ofreciendo una buena imagen.

-¿Cillessen ya está de vuelta en condiciones de jugar como titular?

Cuando hablábamos de que tenía el alta médica y aún no se le veía para ir convocado era porque existían las dudas de que estuviera en plenitud, ahora mismo ya está disponible, va convocado y es uno más.

-¿Hacen falta reuniones como las que se han mantenido durante la semana, o pueden ser contraproducentes y transmitir más nerviosismo fuera y dentro del vestuario?

Personalmente, valoro muy positivamente todo este tipo de reuniones que se hacen con embajadores y capitanes porque quiero ver en ello, y veo, buenas intenciones. Como las veo, las valoro de forma positiva. Lo que realmente tenemos que mostrar es que todas esas buenas intenciones se traducen en que todo el mundo juegue bien, y toda esa buena voluntad se tiene que traducir en resultados, que es lo que esperan de nosotros. Las reuniones las agradezco porque viniendo de quién viene, embajadores, jugadores que buscan unión y comunión, son para obtener fuerza de cara al próximo partido.

-¿Cómo afectan al Celta las bajas de Brais y Iago Aspas?

Ellos lo tendrán que saber mejor que yo, todos vemos la trascendencia de algunos jugadores en sus equipos. Todos tenemos nuestras ausencias y, para mí, las realmente importantes son las mías, no las de los demás.

-Se está viendo un Maxi Gómez algo nervioso, sin contacto con la pelota y que abandona el área más de lo que debe. ¿A qué se debe, son indicaciones suyas como entrenador?

En el último partido tuvo pocas opciones, pero en el anterior sí que tuvo varias situaciones de área en las que los remates no fueron acertados. Es un jugador que nos da mucho, no hay indicación para salga del área, todo lo contrario, ya que es su hábitat y donde es verdaderamente peligroso. Pero el equipo debe generar lo suficiente para que tenga ocasiones en el área, porque cuando las tiene sabemos que las termina bien. Le damos confianza para arroparle y hacerle llegar situaciones de gol.

-No dudo de su interés en que el equipo logre victorias, pero ¿le preocupa la posibilidad de dejar de ser el entrenador del Valencia?

Yo lo que quiero es hacer mi trabajo lo mejor posible y que el equipo gane, lo que me preocupe o deje de preocuparme a pocos le interesa; lo que quiero es hacer mi trabajo, hacer que el equipo juegue mejor y consiga resultados.

-¿Dónde cree que su equipo tiene que mejorar más?

Tratamos de preparar todo en los entrenos que tenemos y trabajar todas las fases del juego. Un día el trabajo está orientado a la defensa, otro al ataque. Hoy dedicamos más tiempo al balón parado y es cierto que hemos hecho llegadas y finalizaciones. Creo que el rival concede goles en centros laterales y transiciones, hemos querido concienciar de la importancia de atacar de cierta manera y aprovechar los espacios que pueda haber por el sistema de juego del Celta.