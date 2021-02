Greenwell | El minero verde que llegó a la cima del fútbol

John Richard Greenwell, Jack para los amigos, nació en 1884 en Crook, condado de Durham. Un lugar pequeño y rodeado de colinas que suponemos inhóspito por aquellos finales del siglo XIX. Así lo reflejamos en el libro El Valencia Club de Fútbol en el banquillo (60 entrenadores de leyenda):

TRÁILER DEL RELATO «En un pueblo dejado de la mano de Dios al noreste de casi todo, nace otro bebé más bajo la luz macilenta de un hogar de bolsillo. ¿Y si el destino no está escrito? ¿Y si no estamos predeterminados desde la cuna? El recién parido sobrevive a las primeras bocanadas de un aire denso, cargado de contaminación. Vence día a día el pulso a la alta mortandad infantil de la época, no sucumbe luego al ambiente viciado de la calle, se libra de los malotes del barrio y tampoco tira por la borda su futuro convirtiéndose en uno de ellos. Supera etapas casi sin darse cuenta, a golpe de instinto. Una buena madrugada se cala la gorra y, encogido bajo un abrigo que no hace honor a tal nombre, pero no les da para más, avanza junto a su padre a zancada limpia, pisando charcos rumbo a la mina, donde le espera desde los diecisiete años que cuenta hasta que el cuerpo aguante la vida que ha llevado el viejo, la vida que llevarán sus compañeros de colegio y la que, si nada lo remedia, heredarán sus hijos. La neblina persistente no parece dejar otros resquicios que los que rasgan las propias partículas de carbón, la lluvia que todo lo tiñe de gris no permite vislumbrar horizontes diversos. Salvo si llevas incorporado el verde en tu apellido y empiezas a despuntar en el equipo del pueblo como una brizna entre el fango».

Un feminista con balón

Un lugar, Crook, que presume aún hoy de Greenwell... y de contar con dos iglesias y dos supermercados de sendas multinacionales de la distribución. Jack -recordemos que somos sus amigos, por algo entrenó al Valencia- pudo haber pasado así sus días, de la mina a casa y vuelta a empezar. De esa espiral le sacó el balón, que ya por aquel entonces tenía el poder de transformar vidas. Y Greenwell cambió el gris por el verde de una esperanza que eclosionó con la invitación del West Auckland Town a jugar el trofeo Sir Thomas Lipton, disputado en 1909 en Italia. Jack no solo participó, sino que formó parte del equipo vencedor del torneo. Sus aptitudes despertaron el interés del FC Barcelona, donde lideró el centro del campo desde 1912 hasta 1917. Se le recuerda igualmente por haber contribuido a escandalizar a la sociedad -y a la prensa- de la época en su faceta de impulsor de las Spanish Girls, primer proyecto de fútbol femenino en nuestro país, que echó a rodar en 1914.

Cuando en 1916 Jack dejó la práctica activa del fútbol, se dedicó de pleno a la faceta de entrenador. Emigró de las islas para poner en entredicho el rudimentario modelo británico de lo que aquí denominamos 'patada i avant'. Greenwell esbozó un nuevo dibujo táctico en el que retrasaba al futbolista con toque de balón a fin de que construyese el juego desde la retaguardia. Optó por un fútbol más hilvanado, el conjunto por encima de las individualidades. Ante las críticas de entonces hacia lo foráneo, defendió también la aportación de los entrenadores extranjeros y refrendó su postura cosechando numerosos títulos. Es todavía hoy el entrenador que más tiempo se ha sentado en el banquillo culé.

Jack Greenwell posa con la camiseta del Valencia, al que entrenó entre junio de 1933 y 16 de diciembre de 1934. La fotografía de arriba pertenece al fotógrafo valenciano Vicente Barberá Masip, que murió en 1935. El fotoperiodista se encargó de la información gráfica en Las Provincias y ABC.

El buen inglés de orígenes mineros aterrizó por fin en Mestalla en 1933, es decir, a comienzos de la década que supuso el afianzamiento del Valencia en la primera línea del fútbol nacional. Era la tercera temporada del club en la máxima categoría y ya comenzó a mostrar su carácter al vencer en casa al Barça y al Madrid de Zamora y Quincoces, escuadra con la que se volvería a ver las caras en la final de Copa. Aquel hito desplazó a doce mil valencianistas hasta Montjuic en una época en la que el viaje no era cuestión de un par de horas. La afición vibró como nunca antes lo había hecho cuando Vilanova adelantó al Valencia en el marcador. Aunque al final aquel gol no bastó y quedamos subcampeones, de la mano de Greenwell acabábamos de pinchar la chincheta clave en el mapa del fútbol patrio. La semilla del equipo campeón de los años 40 estaba plantada.

Al estallar la guerra civil, Jack dejó España. En Inglaterra su concepción del fútbol no agradaba a los puristas del juego directo, así que inició un largo periplo que lo llevó de Turquía a Perú, país en el que volvió a triunfar: conquistó la liga y, simultaneando el cargo de entrenador con el de seleccionador nacional, alcanzó una cota jamás igualada por la blanquirroja al ganar la Copa América. Greenwell es además el único preparador europeo que lo ha logrado. Tales éxitos llamaron la atención del fútbol colombiano. La familia de Jack, que había cruzado el charco con él, permaneció en Perú. La breve aventura colombiana se llevó para siempre al trotamundos que cambió la mina por el balón: en Bogotá falleció en 1942.





Jack Greenwell. Su ficha

Lugar de nacimiento Crook (Inglaterra)

Año de nacimiento 12/09/1884

Año de fallecimiento 07/10/1942

Lugar de fallecimiento Bogotá (Colombia)

Partidos dirigidos al Valencia FC 90

Victorias 55 Empates 9 Derrotas 26

Logros destacados

· Campeonato regional 1933/34

· Subcampeonato de Copa 1934

Sólo seis años después de haber entrenador al Valencia, Greenwell falleció a los 54 años en Colombia a causa de un derrame cerebral. Allí entrenó a Junior Barranquilla y Santa Fe, allí había aterrizado desde Perú.

