Objetivo | Más balones a Maxi Gómez

Javi Gracia es consciente de la dependencia que tiene el Valencia CF de Maxi Gómez. Desde el 4 de enero, cuando convirtió el gol del empate en Mestalla frente al Cádiz, ni el uruguayo ni ninguno de los delanteros de la plantilla ha conseguido volver a ver portería. Seis partidos en los que los blanquinegros solo pudieron imponerse por la mínima a Valladolid y Elche, y en los que se dejaron por el camino diez de los 18 puntos en juego. Seis partidos en los que Carlos Soler (2), Racic y Gabriel Paulista tuvieron que repartirse esta escasez de goles, además del tanto en propia puerta del defensa de Osasuna Unai García.

El objetivo principal este sábadofrente al Celta es abastecer de balones a un morador habitual del área como Maxi Gómez. La carencia de oportunidades de gol, con la excepción de los remates que no acertó a embocar en San Mamés, ha desquiciado también al 'tanque' de Paysandú. «En el último partido tuvo pocas opciones, pero en el anterior sí tuvo varias situaciones de área en las que los remates no fueron acertados. Es un jugador que nos da mucho, no hay indicación para salga del área, todo lo contrario, ya que es su hábitat y donde es verdaderamente peligroso. Pero el equipo debe generar lo suficiente para que tenga ocasiones en el área, porque cuando las tiene sabemos que las termina bien», analizó Gracia en relación con la sequía que está sufriendo el ex del Celta. Ya son 544 minutos desde el tanto con el que empató a uno aquel Valencia-Cádiz.

ANÁLISIS DEL CELTA El plan tramado esta semana en Paterna para derrotar al Celta pasa por aprovechar los espacios que deja un equipo al que le gusta tener la pelota y, al mismo tiempo, alimentar los desmarques en el área de Maxi Gómez. Centros desde las bandas. Los balones que necesita el instinto del uruguayo. «Habrá momentos en los que tendremos que ser agresivos y presionar arriba, y otros en los que podamos tener el control de las transiciones desde posiciones más replegadas. El Celta es un equipo con altos porcentajes de posesión. Han encajado muchos goles en transiciones o en ataques posicionales por las bandas de sus rivales», descifró Gracia.

CUTRONE AFINA El propio Javi Gracia desveló cuál ha sido parte del trabajo realizado por su equipo en la última sesión a puerta cerrada en el Antonio Puchades. Cuestionado por las debilidades de su Valencia, por lo que más le preocupa a día de hoy y la manera de corregirlo, el entrenador respondió: «Tratamos de prepararlo todo en los entrenos que tenemos, trabajar todas las fases del juego. Un día el trabajo está orientado a la defensa, otro al ataque. Hoy -viernes- dedicamos más tiempo al balón parado y hemos hecho llegadas y finalizaciones a portería rival. El rival concede goles en centros laterales y en transiciones, y hemos querido concienciar sobre la importancia de atacar de cierta manera para aprovechar los espacios que pueda dejar el Celta por su sistema de juego».

En esos ejercicios de centros desde los costados y otras acciones de ataque Patrick Cutrone se mostró especialmente atinado con sus remates, aunque Maxi tampoco estuvo nada mal. Los delanteros del Valencia ansían el gol.





Hugo Guillamón ensaya al lado de Gabriel Paulista

Javi Gracia realizará esta tarde frente al Celta (18:30 h, Mestalla) cambios en relación con el once que salió derrotado por el Real Madrid de Valdebebas. Aparte del resultado, la imagen no gustó nada al técnico, que durante la semana ha barruntado diferentes posibilidades con las que fortalecer defensiva y ofensivamente las bandas, y dotar de más contundencia y agresividad zonas como la defensa o el centro del campo. Según los ensayos del último día, en los que Hugo Guillamón hizo la estrategia al lado de Paulista, el canterano podría desbancar a Ferro. Cabe recordar que Hugo no actuó contra los blancos por sanción. Por su parte, Christian Oliva puja fuerte con Racic por ser el acompañante de Carlos Soler en el doble pivote.