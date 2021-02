Cambios en las alineaciones probables para Valencia - Celta

Valencia y Celta se citan este sábado en Mestalla a partir de las 18:30 horas. El equipo de Javi Gracia tiene una nueva 'final' por delante con vistas a dejar atrás de una vez por todas el fondo de la clasificación. Los celestes, por su parte, llegan a Mestalla con la tranquilidad de haber remontado el vuelo con la llegada de Eduardo Coudet al banquillo y en una zona calmada de la tabla.

Ambos equipos cuentan con bajas, pero sobre todo el Celta no podrá contar con dos de sus futbolistas más en forma por sanción: Iago Aspas y Brais Mendes.

En el caso del Valencia el entrenador tiene buenas noticias, ya que regresa a una convocatoria Cillessen y tendrá que elegir titular para la portería. El resto de lesionados: Piccini, Chersyshev y Diakhaby.

No obstante Javi Gracia prepara cambios en un once inicial en el que podrían entrar Guillamón, Kang In y Yunus de una tacada en detrimento de Ferro, Vallejo y Guedes.



Alineaciones probables