Javi Gracia explica la apuesta de Cillessen y la suplencia de Guedes

Javi Gracia cumplió ante el Celta su segundo partido de sanción tras hacer lo propio frente al Madrid. Esta vez pudo celebrar una merecida y trabajada victoria gracias a su acierto en los cambios. Además, el técnico navarro explica la apuesta de Cillessen y la suplencia de Guedes:

No vemos a un Valencia fluído ni lo hemos visto con actitud. ¿A qué quiere jugar su equipo?

Son opiniones y no puedo decirte lo que vas a opinar, lo respeto y estás juzgando intenciones. Yo creo que deesde luego el equipo sí ha mostrado interés desde el principio, esa intención, ese querer sacar el partido adelante contra un rival que sabemos que la mayoría de partidos tiene más posesión y que nos obligaba a estar un poco más replegado pero con la intención de juntar bien las líneas para no dejar espacios interiores y que el rival no se encontrara cómodo. Creo que hemos estado bastante ordenados y nos ha faltado un poco más claridad en las llegadas, un poco más de finalizar mejor, generar más ocasiones, pero no voy a permitir que se dude de la intención del equipo de ir a por los partidos a ganar.

¿Hasta qué punto puede ser un punto de inflexión?

Lo que sí me gustaría es que en cada victoria que consigamos, y viniendo más de una derrota, nos sirva para reforzarnos en nuestro ánimo y confianza de cara a los siguientes partidos esta victoria nos de ese impulso para ir mejorando y a lo largo de la semana el equipo va a agardecer este resultado con más ánimo para ir preparando el siguiente partido. Ojalá nos sirva para enlazar una segunda y una tercera victoria, es lo que queremos hacer, tenemos muchas esperanzas puestas en el final de temporada y eso se consigue con el trabajo diario y buenos resultados.

¿Qué ha pasado con Coudet y su segundo?

No me interesa lo que haya podido pasar al final, de momento no tengo interés.

¿Por qué ha alineado a Cillessen?

Cillesen no ha estado disponible desde hace tiempo y cuando ya llevaba semanas entrenando os decía que tenía el alta médica pero necesitaba más tiempo para afrontar un partido con las garantías máximas de que no se volviera a lesionar. La lesión era en una zona comprometida. Lo hemos visto entrenando bien y hemos optado por esa opción, y quiero dejar claro que no es porque con Jaume o Cristian estuviéramos descontentos, considero que todos han hecho su labor a lo largo de la temporada, pero creía oportuno optar por un cambio en la portería y en otras zonas del campo como Kang In que nos ha dado más circulación de balón y trabajo y todos ellos han estado a buen nivel.

Guedes no jugó, venía de su falta de intensidad. ¿Qué busca con Álex Blanco?

Lo que nos ha dado, necesitábamos un jugador de banda que trabajara bien en esa línea de cuatro, que cerrara los pasillo interiores, invoclucrado en ese trabajo de defensa porque ellos acumulaban mucho en posiciones interiores y necesitábamos ser sólidos por dentro y tener capacidad en nuestrros ataques de darnos velocidad con pierna natural en transiciones. Hemos optado por Álex porque nos iba a dar esa salida en velocidad con la pierna izquierda. Ha sido un trabajo bastante completo y ha madurado el partido para que otros compañeros pudieran hacer los goles.

¿Qué ha cambiado para que apueste por Kang In y el jugador le dé la razón en el campo?

Los jugadores se dan la razón así mismos, Kang In lleva tiempo pidiendo paso, están entrenando a un nivel muy alto y la competencia hace que todos no tengan esa recompensa. Kang In nos ha aportado trabajo defensivo para contrarrestar la facilidad del Celta de conectar con los pivotes y cuando hemos necesitado de esa circulación y último pase le hemos ido retrasando para que tuviéramos esa circulación segura y ese último pase desde más atrás sin renunciar a los tres efectivos de ataque en posiciones de remate. En todas las posiciones que ha estado ha ofrecido un buen nivel y su actitud, no ha cambiado nada en concreto, sino que ha intentado siempre ir mejorando y pedir un sitio en el equipo.

Por primera vez dos victorias con portería a cero.

Sí, esa situación de no conceder siempore es muy positivo para el equipo, el quipo le equipo ha trabajado para poder ganarlo en los últimos minutos. El equipo lo ha buscado y prefiero ser positivo, el equipo ha encadenado dos partidos en casa sin encajar y prefiero darle valor sabiendo que hay muchas cosas por mejorar, me gustaría da valor y ánimo y ser optimisma para los partidos que nos vienen.

¿Por qué el equipo sale hoy con otra actitud? ¿Cree que tiene equipo para estar más arriba?

Vamos a ver dónde podemos estar, pero sí quiero ser optimsita de cara a lo que nos queda, debemos y podemos mejorar y esa deber ser nuestra mentalidad. ¿Dónde estaremos? Donde al final nos merezcamos, no hay más que hablar. Yo no estoy de acuerdo en generalizar la actitud en muchos partidos, el último partido en Madrid fue muy malo y se lo dije a los jugadores que no supimos transmitir toda esa ilusuón que se tenía porque no entramos en el partido, pero yo sí creo que la actitud y el compromiso de los jugadores siempre ha sido máximo más allá de que las cosas a veces no salen y el equipo se puede venir abajo cuando no estás en un momento fluido de máxima confianza. Espero que la victoria de hoy sirva para ofrecer un respiro y alegría a los aficionados y espero que se pueda disfrutar de manera más seguida.