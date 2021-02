Vallejo: "El equipo tenía ganas de reivindicarse"

Manu Vallejo tiene gol. El gaditano volvió a demostrar que es un gran revulsivo al anotar un gol tras salir desde el banquillo y encarrilar la victoria del Valencia frente al Celta. Estas fueron sus palabras:

Con qué rabia has celebrado el gol...

Qué te voy a contar, en la situación que estamos y cómo esta LaLiga, son tres puntos importantísimos, LaLiga está super igualada, veníamos de hacer mal partido en Madrid y el equipo tenía ganas de reivindicarse, se nos ha puesto el partido bien, nunca es fácil jugar con uno más, pero lo hemos llevado bien, hemos apretado hasta el final y hemos ganado el partido que era lo más importante.

¿Tiras a centrar a un compañero porque entró llorando?

Pues sí, para qué voy a mentir si se va a ver diez mil veces repetida, escuchaba voces, la puse por delante, cuando le pegas bien no entra y ahora fue la fortuna del delantero por así decirlo, estoy muy contento porque servía para ponernos por delante que era muy importante.

¿Te dejamos el cartel de revulsivo?

Yo estoy para ayudar, es verdad que en frío me cabreo quizás cuando no juego de titular, todos lo que queremos es jugar de titular, el que diga lo contrario miente, pero yo soy como soy, me está dando resultado salir desde el banquillo y yo lo que quiero es es marcar goles, no me importa cuándo, si antes o después, lo que diga el míster, yo intentaré hacerlo lo mejor posible y es lo que hay.

¿Qué hay que cambiar para que el equipo no sufra tanto?

Al final no estamos en una buena dinámica, siempre lo hablamos, nos hace falta ganar 2 ó 3 partidos seguidos pero no somos capaces, hicimos buen partido contra el Elche, el Bilbao estuvimos bien, pero hay que darle continuidad. De nada vale ir a Getafe a verlas venir y no jugar con intensidad, sabemos lo que es Getafe, hay que salir concentrados, tenemos que ir allí a demostrar que queremos ganar y así estaremos cerca de encadenar 2 ó 3 victorias que subes puestos en la tabla y refuerza al equipo.