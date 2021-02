Cuelgan una pancarta en el 'nuevo Mestalla' contra Meriton

El Valencia CF no termina de arrancar y Meriton tiene cada vez menos adeptos. Las enormes lagunas del proyecto deportivo, enterrado bajo la crisis financiera global y particular, ha generado un ambiente de crispación que se fue traduciendo en caravanas protesta, pintadas y señalamientos directos personificados en el presidente (Anil Murthy) y en el máximo accionista (Peter Lim). Además, la exagerada ausencia del segundo no ayuda a calmar los ánimos.



Uno de los puntos calientes extradeportivos es el que afecta a la construcción del nuevo estadio del Valencia CF. Precisamente en la fachada exterior del recinto apareció colgada este domingo una pancarta contra la empresa de Lim en la que se podía leer en inglés: "Meriton, esta es tu tumba". Un operario del club tuvo que acudir para retirarla y las cámaras de À Punt lograron recoger la escena.





??? Un operari del @valenciacf_vale retira una pancarta que s'havia penjat a la façana del nou estadi de Mestalla. "Meriton, aquesta és la teua tomba", deia el cartell. @freevcf @LibertadVCF



