El equipo de Gracia no se rinde

¿Actitud? El equipo del Valencia CF se reivindicó con una victoria que le insufla una vida nueva. Todos. Desde Jasper Cillessen, que volvía tras tres meses de lesión para jugar su primer partido oficial del curso, hasta Manu Vallejo, que una vez más se convirtió en el salvador 'in extremis'; pasando por Kang In Lee, maravilloso, un Gayà incisivo en el carril izquierdo o por un Thierry Correia más centrado tácticamente en defensa. Más allá de la imagen de Valdebebas en la derrota contra el Real Madrid, si de algo no se puede acusar al Valencia de Javi Gracia es de falta de compromiso.

Un repaso a la trayectoria blanquinegra en la Liga muestra como lo excepcional fue lo ocurrido en Madrid, y no las sensaciones vividas en el último tramo del Valencia-Celta de este sábado. Los hechos están ahí. El Valencia no se cae. No se rinde. Lucha hasta el final, resiste e insiste hasta el último aliento con un protagonista principal en esta tarea: Manu Vallejo. Los de Mestalla han rascado más de la mitad de los pocos puntos sumados en las 24 jornadas consumidas, 27, entre los minutos 60 y 90 de los encuentros. Los 16 goles marcados en ese tercer y definitivo tercio han dado a los valencianistas 15 puntos, el 55% del total.

El Valencia CF de la temporada 2020/21 no es apto para corazones valencianistas que no sean capaces de aguantar emociones fuertes. Así comenzó todo en el derbi contra el Levante en el mes de septiembre y la tendencia no ha cambiado. Desde entonces hasta ahora la moneda ha caído de cara en la mayoría de ocasiones, aunque ahí quedan las experiencias negativas de las derrotas en casa cerca del final ante el Sevilla o el Atlético de Madrid con un gol en propia puerta, en Vila-real con el tanto de Dani Parejo, o el empate de Siovas para el Huesca en la tercera jornada. El Valencia, en cambio, arañó victorias en el asalto final de los partidos contra Levante, Real Sociedad, Valladolid y Celta; y empates con Getafe, Alavés, Athletic en dos ocasiones, Alavés, Barça, Cádiz y Osasuna.

Los de Gracia han hecho ocho goles entre los minutos 61 y el 75, y otros ocho entre el 76 y el pitido final. Cuatro de estos últimos ocho en los minutos de descuento, donde Vallejo anotó dos (Celta y Levante). Los cinco goles del gaditano en la Liga llegaron más allá del minuto 70 de los partidos. En lo colectivo, en este aspecto el Valencia sí puede equipararse a los grandes. Solo Barça y Atlético golean más pasada la primera hora de los encuentros de la Liga. Aparte de lucha y honradez sobre el césped, queda claro que el conjunto de Gracia y su preparador, Juan Solla, anda sobrado en lo físico.



Soler: "Victorias que no solo dan tres puntos"

Entre el grupo, además, existe el convencimiento de que la victoria ante el Celta significa más que tres puntos por el refuerzo en lo anímico y por el hecho de que se sumen nuevos elementos como Kang In o Cillessen. «Victorias que no solo dan tres puntos», escribe en redes el capitán Carlos Soler