Estas son las opciones que tiene el Valencia CF para renovar a Kang In

El futuro de Kang In Lee depende del Valencia CF. La renovación de contrato del joven coreano está complicada, bastante complicada, pero no imposible. Kang In termina contrato en verano de 2020 y los intentos del club de Mestalla por ampliárselo han quedado en nada. La última vez que futbolista y Valencia CF hablaron fue en el pasado mercado mes de enero, con el mercado de invierno abierto. Kang In no solo reiteró su postura de no querer renovar, además, planteó al Valencia CF la posibilidad de salir a otro equipo, situación que finalmente tampoco se dio.



De actualidad

El fútbol es un presente rabioso en el que manda la pelota y el joven canterano ha vuelto a la primera línea de actualidad después del partido del pasado sábado ante el Celta de Vigo, en el que con dos excelentes pases permitió la victoria del Valencia CF. Kang In fue el mejor del equipo y propició que el Celta se quedara con diez en el minuto 60 y el gol de Manu Vallejo del minuto 92. El jugador había perdido protagonismo en el equipo de Javi Gracia pero el foco está de nuevo sobre él dada su situación contractual.

De momento el Valencia CF sabe perfectamente que Kang In no quiere renovar. En ese sentido el joven coreano ha sido claro y directo. No es titular en el equipo, no siente la confianza del entrenador y por lo tanto no ve motivos para renovar. Al contrario, el pasado mes de enero le dijo al presidente del Valencia CF que quería marcharse y sobre la mesa le puso varias propuestas de cesión y hasta una de traspaso que el conjunto de Mestalla no valoró. Es más, según ha podido saber este periódico, era una propuesta de traspaso no excesivamente alta, con posibilidades de ingresos futuros y en ella entraban futbolistas en la operación.



Nada ha cambiado

Más allá de si el pasado invierno salió del equipo o no, la realidad es que en estos momentos la voluntad de Kang In sigue siendo la misma. No ampliar su contrato con el Valencia CF con lo que a medida que pase el tiempo el club va perdiendo el control sobre el jugador porque puede ir sopesando escenarios como apurar contrato y marcharse a coste cero en junio de 2022, con una primera de fichaje para él. Pero hay una cosa que tiene el Valencia CF a su favor, no se trata de una cuestión de dinero. La postura de Kang In es egoísta, es decir, como no juego y no soy importante en el equipo no quiero renovar, al contrario quiero irme, pero esto lleva implícito que no quiere irse porque tenga ofertas muy suculentas sobre la mesa a las que el Valencia CF no puede acceder. Y ahí están las opciones, ahora mismo son más bien pocas, que tiene el Valencia CF de lograr convencer al jugador para que amplíe su contrato. Desde luego no es una postura cómoda para el club porque intentar que el jugador juegue por imposición dejaría en evidencia al entrenador, pero este periódico ha hablado con el entorno de Kang In y asegura que si juega, se siente importante y nota la confianza del club, puede cambiar de postura porque lo que quiere es jugar. Tal vez el problema del Valencia CF es que el poder de darle importancia al jugador lo tiene Javi Gracia...