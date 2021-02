Lo que hay detrás del grito de Jasper Cillessen

El Valencia CF-Celta siempre dejará para el recuerdo los gritos desatados de Manu Vallejo celebrando el gol de la victoria en el tiempo de descuento. Sin embargo, no fue el único grito que retumbó en las gradas vacías de Mestalla. Al otro lado del estadio se escuchó otro chillido igual de efusivo que no captaron las cámaras de televisión, pero que no pasó desapercibido para los jugadores y el resto de profesionales que trabajan en el día a día del equipo en la ciudad deportiva de Paterna.

Jasper Cillessen, en medio de la soledad del portero, celebró el gol a cincuenta metros de distancia de sus compañeros, levantó los brazos, se giró hacia su portería, caminó unos metros hacia su área, levantó la mirada al cielo y gritó. Más fuerte que nunca. El holandés liberó todo el sufrimiento acumulado durante los últimos tres y medio de lesión. Fue más que una celebración. Jasper explotó en el campo porque puso fin a su calvario con una vuelta a la portería perfecta: titularidad, buenas sensaciones, victoria, portería a cero y regalo para su madre que curiosamente el sábado cumplía años. Fue sin duda un grito de superacion.

«Feliz de estar de vuelta», comentaba en sus redes sociales. La alegría del portero holandés fue máxima. Llevaba muchos meses sin competir (no lo hacía desde octubre con la selección holandesa) y, aunque estaba demostrando un nivel alto en los entrenamientos, nadie sabía cómo iba a responder en el campo. Jasper no tuvo mucho trabajo, pero el cuerpo técnico valoró muy positivamente dos de sus intervenciones porque demostró que estaba con chispa en la portería y, lo más importante, había perdido el miedo. Se le vio seguro con los pies y gustó mucho una salida de puños en una acción a balón parado del Celta de Vigo y por supuesto la parada a bocajarro a Hugo Mallo lanzándose al césped y poniendo en riesgo su rostro. Cillessen disputó 24 partidos en LaLiga el año pasado encajando 30 goles. Ha dejado la portería a cero en 7 ocasiones: ante Chelsea, Mallorca, Athletic, Granada, Osasuna, Espanyol y ahora Celta de Vigo.

Javi Gracia apostó fuerte por Jasper y el holandés le dio la razón bajo palos. El partido ha supuesto una inyección de moral y confianza para Cillessen de cara al resto de la temporada. El portero tiene ahora por delante dos meses y medio para crecer, ayudar al Valencia a luchar por objetivos más ambiciosos que la permanencia y, algo muy importante para él, recuperar un puesto con su selección. Jasper ha perdido la titularidad y en todo su proceso de recuperación ha tenido muy presente que este verano hay Eurocopa. Volver a defender la portería de su país ha sido una motivación durante los últimos meses, pero también un objetivo.

Cillessen fue baja durante la última ventana internacional en noviembre en los partidos contra España, Bosnia y Polonia. El portero del AZ Alkmaar, Marco Bizot fue titular en el amistoso contra la Roja y el del Norwich City de la Championship, Tim Krul, disputó los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Ahora mismo son sus 'rivales'. Cillessen está a tiempo de todo. A finales de marzo hay una nueva citación internacional y Jasper quiere volver con el número 1 a la espalda. Todo pasa por el Valencia.

La vuelta Jasper Cillessen a la portería del Valencia ha sido una de las noticias deportivas del fin de semana en Holanda. Los medios de comunicación de su país se han hecho eco del regreso a los terrenos de juego del valencianista. El prestigioso De Telegraaf interpretaba su debut en clave Eurocopa. «El portero Jasper Cillessen ayudó al Valencia a lograr la victoria a su regreso. El guardameta de 31 años mantuvo la portería a cero en el partido en casa ante el Celta. Cillessen estuvo fuera de los terrenos de juego durante tres meses después de sufrir una lesión muscular en el muslo derecho durante un entrenamiento a principios de noviembre, por lo que tuvo que someterse a una operación. Jaume Domènech también fue el elegido antes de la lesión, pero ahora el holandés ya ha hecho sus primeros minutos de temporada. El regreso de Cillessen es una buena noticia para el seleccionador nacional Frank de Boer de cara al Campeonato de Europa el próximo verano. Cillessen es normalmente el número 1 de la selección holandesa».

También coincidía Voetbalzone. «El regreso de Cillessen es una buena noticia para el seleccionador nacional Frank de Boer de cara al Europeo del próximo verano. Cillessen ha sido el titular de la selección holandesa. En la última semana internacional, el trío de porteros estuvo formado por Tim Krul (Norwich City), Marco Bizot (AZ) y Joël Drommel (FC Twente). En las últimas semanas, incluso veteranos como Maarten Stekelenburg y Remko Pasveer han entrado en la órbita de la selección holandesa», apuntaba el medio.