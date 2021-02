Peter Lim vuelve a estar entre los 1.000 más ricos del mundo

A título personal, Peter Lim está de enhorabuena. Después de un 2020 en que la economía del máximo accionista del Valencia CF se vio seriamente resentida, especialmente a mitad de año, con pérdidas estimadas en 700 millones de euros, entre finales y principios de este 2021 la recuperación se ha consolidado con creces. Tanto es así que en estos momentos la fortuna de Lim rompe sus mejores registros, incluso, por encima de los anteriores a que la crisis del coronavirus iniciara sus efectos.

Según Forbes, la marca financiera de Lim, Thomson Medical Group, ha experimentado subidas en bolsa cercana al 9%. A día de hoy, Lim estaría entre los mil hombres más ricos del mundo con una fortuna personal estimada en 3.000 millones de dólares, al cambio unos 2.460 millones de euros. Buenos tiempos bursátiles que catapultan la economía del propietario del Valencia a su mejor momento desde que en 2011 entró en Forbes.

Sin embargo, la recuperación financiera de Lim contrasta con las dificultades que atraviesa el Valencia. El máximo accionista no invierte en fichajes desde septiembre de 2019, mientras el pasado verano se sucedieron ventas y salidas de jugadores con tal de reducir los costes de plantilla. Asimismo, Lim cuenta con dos préstamos activos con la sociedad que vencen este año.

En este contexto, y con el Nou Mestalla como tema principal, en las próximas horas Peter Lim va a mantener una reunión con Anil Murthy en Singapur. Tal y como informó SUPER, desde el club trasciende la idea de que Meriton presentará un nuevo plan para reanudar la obra del estadio, paralizada 11 años. Una hoja de ruta en la que, ante la imposibilidad de vender las parcelas del actual Mestalla, Lim abriría una línea de crédito financiero en la que él sería el avalista.

En este sentido, el Valencia solicitaría una prolongación de la ATE en la cita que se avecina en marzo entre Anil Murthy, presidente de la entidad, y Ximo Puig, president de la Generalitat. De hecho, Murthy habrá regresado a València a principios de la próxima semana. Por el momento, los políticos muestran su escepticismo con los planes con el nuevo estadio que emanan del club. «Como Santo Tomás, cuando vea actuaciones concretas en esta dirección estaré encantado», apuntó este lunes el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

La ATE establece el calendario de venta de los terrenos del actual campo y el traslado al Nou Mestalla en Corts Valencianes. "No somos partidarios de prolongar la ATE, y continuamos pidiendo al Valencia CF que cumpla con sus compromisos y con sus obligaciones en un tiempo que se acaba", dijo Ribó, quien cree que lo que se le transmite "no es una cortina de humo, sino una voluntad de que se haga" algo. "Si pasado un tiempo no se hace, tendremos que decir que lo que se decía no estaba ajustado a la realidad", concluyó.