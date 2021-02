El reto de dos victorias consecutivas

L a victoria contra el Celta de Vigo significó más que tres puntos para el vestuario del Valencia CF. Reaccionar y ganar después de una de las semanas más difíciles de la temporada ha supuesto en refuerzo anímico para la plantilla y una invitación a los jugadores a subirse al carro en este final de temporada. El paso adelante de suplentes como los goleadores Manu Vallejo y Kevin Gameiro y sobre todo las ganas de asumir responsabilidad de Kang In Lee abrió un camino que comenzó con el mensaje de los capitanes de compromiso y exigencia. Todo eso se vio reflejado en Mestalla el sábado con un eslogan que acabó siendo la auténtica seña de identidad del equipo sobre el césped: 'Junts anem amunt'. Y eso es lo que quiere hacer este equipo a partir de ahora: levantarse y mirar hacia arriba.

El vestuario es consciente de que encontrar una estabilidad en la clasificación desde la que poder atacar los puestos de arriba pasa única y exclusivamente por encadenar dos o tres buenos resultados. Ese es el objetivo que se han marcado Javi Gracia y los jugadores el sábado Getafe: dos victorias seguidas. Algo que no ha conseguido el Valencia en toda la temporada. El problema es que el problema va más allá de la 2020/21. Para encontrar las dos últimas victorias consecutivas del Valencia en LaLiga hay que remontarse la friolera de un año atrás. Hay que irse incluso antes de la pandemia. La última vez que el equipo ganó dos partidos seguidos en LaLiga fue en las jornadas 21 y 22 del campeonato 2019/20. El equipo por aquel entonces dirigido por Albert Celades ganó al Barcelona (2-0) en Mestalla el 25 de enero de 2020 y derrotó una semana después, el 1 de febrero, al Celta de Vigo (1-0) de nuevo en casa. Mucho ha llovido.

Manu Vallejo apuntó en esa dirección al final del partido contra el Celta. "De nada vale ir a Getafe a verlas venir y no jugar con intensidad, sabemos lo que es Getafe, hay que salir concentrados, tenemos que ir allí a demostrar que queremos ganar y así estaremos cerca de encadenar esas 2 ó 3 victorias que te permiten subir puestos en la tabla y reforzar al equipo". Hugo Guillamón volvió a hablar de esa necesidad de volver a sumar de tres en tres. "Queremos encadenar partidos con buenos resultados y tenemos que ir a Getafe con la mentalidad de sumar los tres puntos. Es duro cuando trabajas y no llegan los resultados. Creo que cuando marcas ese tipo de goles al final sale la rabia por haberlo intentado y que las cosas no salieran en otros partidos. El equipo estuvo unido, trabajamos juntos y así sacamos los tres puntos".

Lo que de momento ya ha conseguido el equipo, con la decepcionante imagen de Madrid por medio, es encadenar dos victorias en Mestalla con la portería a cero. El cuerpo técnico y la plantilla es consciente de que la única opciones de que el Valencia no sufra más esta temporada es hacerse fuerte en defensa. Hugo, como central, le da todavía más valor. "El equipo lleva semanas trabajando bien y victorias como la que conseguimos contra el Celta en nuestra casa y dejando la portería a cero nos refuerzan mucho. Ese es el camino que tenemos que seguir". Dos de dos.