El código Carboni

El ex jugador del Valencia CF, Amedeo Carboni da su versión sobre la que a su entender puede ser una de las claves del mal momento deportivo que está atravesando el equipo esta temporada. El italiano cree que el mal humor que rodea al club y al entorno por la gestión de Meriton, termina calando en el vestuario. Por ello, augura que el actual equipo de Javi Gracia sufrirá "hasta el final".

Así se explicó el que fue lateral izquierdo del Valencia CF en una entrevista en el programa El Transistor de Onda Cero: "La sociedad está molesta con la propiedad, la propiedad no se ve, la propiedad no se sabe bien qué objetivo tiene, no se sabe bien cuál es el futuro de este Valencia y la gente hasta pide que el propietario se vaya. Y todo esto mal humor entra en los futbolistas, al inicio de temporada el entrenador se quiso marchar, luego volvió atrás... Es un equipo muy joven, para ahorrar, y al final todas estas cosas pequeñas se va sumando y te pasan factura. Y seguramente el Valencia CF sufrirá hasta el final".

Preguntado sobre las recientes palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, en las que aseguró que Peter Lim lo está haciendo bien y que algunos expresidentes del Valencia CF no le llegan ni a la suela del zapato, el italiano dijo: "No me sorprendió porque seguramente a nivel empresarial estará haciendo las cosas bien, es decir quitarse a los jugadores que ganan mucho dinero para bajar el coste del equipo porque en este momento los ingresos no son como hace dos años, esta es la verdad, y equipos como el Valencia CF, que no son ni el Madrid o el Barça, que cada año o ganan la Liga o llegan a semifinales de Champions que siempre tienen ingresos importantes, lo notan más. Un equipo como el Valencia CF no puede tener un presupuesto por encima de lo que son los ingresos, y Peter Lim está quitándose de encima esos que ganan mucho y los ha regalado al Villarreal. A nivel empresarial lo está haciendo bien seguramente, pero claro, también hay otra parte, que es la afición, el corazón, que no se puede jugar demasiado con esto, teniendo en cuenta lo que habías prometido, de acabar el estadio, hacer esto o lo otro... la gente se siente un poquito defraudada".