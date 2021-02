Rafa Benítez: "Para volver al Valencia CF..."

El exentrenador del Valencia CF, Rafa Benítez, ha hablado de un hipotético regreso al conjunto de Mestalla. En una entrevista con Onda Deportiva Valencia el técnico madrileño ha relatado las condiciones que él exigiría para volver a sentarse en el banquillo valencianista.

"Para volver al VCF se tienen que dar unas circunstancias. La propiedad tiene que darte unos medios acordes a los objetivos. Si no inviertes no tiene sentido", ha asegurado.

Benítez ha analizado también la actualidad deportiva valencianista, y asegura que sufre viendo la situación actual: "Nosotros hemos vuelto dejando en el Dalian una estructura de cantera y además, como en el Valencia CF, un primer equipo rejuvenecido, cambiando todos los jugadores veteranos dando salida a jugadores de cantera, con menos nivel y que necesita tiempo para crecer, ¿por qué lo enlazo con el Valencia? Porque sufro mucho cuando veo al Valencia en la tabla clasificatoria y además tengo muy buena relación con Marcelino, con Javi Gracia y con Zigor Aranalde, segundo de Gracia, y esa vinculación que tengo con todo pues me hace sufrir porque veo que las cosas no se hacen, quizá, como la gente está esperando, que la venta de sus jugadores veteranos o de calidad permite dar entrada a gente de cantera, bajando el nivel, ya que necesitan tiempo para crecer... es una situación compleja. Nosotros hemos hecho de rejuvenecer al Dalian pero desde la propiedad se entendía esa situación, se confiaba y nos daba ese tiempo para crecer. Esa idea si la trasladas al Valencia, si vendes a los jugadores con más experiencia o a los mejores, si vendes a Ferran, a Parejo, a Rodrigo... pues el entrenador que está ahora intentará sacarle el mayor rendimiento a sus jugadores pero todo el éxito depende de tus objetivos. Si fijas bien esos objetivos, si el objetivo del Valencia es, hacer una etapa de transición, hacer crecer a estos jugadores, para más tarde meternos entre los cuatro primeros, pues estás en la línea, pero si el objetivo es estar entre los cuatro primeros cuando el equipo se ha debilitado los jóvenes necesitan tiempo".

Benítez ha hablado también del ex entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral: "Tengo muy buena relación con Marcelino porque él va buscando referencias, yo buscaba a Arrigo Sacchi y él pues busco mi referencia. Es un entrenador que trabaja bien y saber que entrenador firmas y lo que te puede dar. Es cierto que el método de Marcelino y también de Javi Gracia tiene muchas semejanzas con el nuestro".

Estos son otros temas sobre los que el entrenador madrileño se ha pronunciado:

La importancia del dinero en los proyectos deportivos: "El dinero es muy importante, en Alemania los que más han invertido con el Bayern y el Leipzig, y son los que están arriba, en España el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atleti y el Sevilla y luego el Villarreal, y son los que están arriba; en Inglaterra, lo mismo, y casos como el Lester, que yo lo comparo con el Valencia cuando ganabas La Liga y la UEFA, se dan porque tú tienes un equipo con experiencia, con jóvenes que llegan y que los demás no están muy bien".

Fichar futbolistas jóvens: "Tú has de fichar jóvenes pero con calidad. Nosotros teníamos un equipo equilibrado y al que le juntabas jugadores jóvenes con calidad y luego al veterano o te lo compran o lo vendes, tiene a Vicente que sustituye a Kily, que tienes a Mista, tienes a Carboni pero llega Fabio Aurelio... Es ir haciendo esas cosas y claro llega un momento en el que esos jugadores son tan buenos te los compran o los vendes... pero para que eso funcione... Ahora se tira mucho de jugadores de cantera en Europa porque no hay más remedio, porque son tuyos, son más baratos, tienen una mayor implicación, pero llegará un momento en el que los tienes que vender o, si los mantienes lo suficiente podrás competir por títulos, pero si los vendes pues vuelves de nuevo a empezar el ciclo, y conseguir ese equilibrio es muy complicado, para eso tienes que tener, un objetivo muy claro, una idea de negocio muy clara y a partir de ahí seguirlo y explicarlo, porque el aficionado si no se lo explicas no lo entiende, ellos quieren ganar y no entienden que vendas al mejor y a lo mejor si tú no lo vendes no puedes optar a esos futbolistas jóvenes que van a ser el futuro".

Tiempo para asentar y formar un equipo: "Cuanto más tiempo te dan mejor pero depende de los medios que te den y del tiempo que te den para conseguir esos objetivos, si son objetivos inalcanzables, es imposible. A mí que me gusta poner ejemplos como el de sofás y lámparas, pues si hablamos de coches dependerá del coche que me des que pueda cumplir. Nosotros en Liverpool con menos dinero que otros, sabíamos que podíamos competir en un circuito con muchas curvas porque cuando llegaban las rectas el dinero se veía".