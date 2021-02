"No habrá prórroga de la ATE de Mestalla a cambio de nada"

La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha asegurado este mismo jueves antes del pleno ordinario del mes de febrero que no hay intención de prorrogar la Actuación Territorial Estratégica porque el València CF no hecho ningún gesto. El club, ha dicho la vicealcaldesa "no ha dado ningún paso", desde la reunión de octubre pasado y el ultimatum del alcalde Joan Ribó, que anunció que el 15 de mayo se pedirá la caducidad de la ATE si el Valencia CF no ha retomado para entonces las obras del nuevo estadio de Corts Valencianes. Gómez ha recalcado que el club "no ha hecho ningún gesto que indique que la prórroga será a cambio de retomar las obras de Mestalla". En el ayuntamiento, recalcó Gómez, "no tenemos ninguna noticia del club". El alcalde, Joan Ribó, ha respaldado posteriormente las declaraciones de la vicealcaldesa y reclamado al Valencia, cuyo presidente, Anil Murthy, está en Singapur para reunirse con el dueño, Peter Lim, para buscar una solución al nuevo estadio, que "mueva ficha". "Es imprenscindible que el Valencia retome las obras".

La vicealcaldesa requirió de nuevo al club a empiecen a trabajar en la renovación de la licencia de obras y en la modificación del proyecto. "Queremos ver una voluntad firme de acabar el nuevo Mestalla". "No hemos visto un mínimo gesto para solucionar un problema para la ciudad desde hace 12 años". "No vamos a dar prórrogas a cambio de nada".

"Si quieren tiempo tendrán que dar garantías y demostrar que va en serio y va a tirar para adelante con las obras", afirmó la concejala de Urbanismo, quien ha insistido en que "no hay nada que nos indique en que están trabajando en el nuevo Mestalla.

"La propiedad del club sabía cuando lo compró que hay unos compromisos jurídicos y legales, además de deportivos, que cumplir" y que la ATE marca unos plazos para la administración y para ellos, ha añadido Gómez. El Valencia CF, prodiedad de Peter Lim, "no está dando ni una sola razón para prorrogar la ATE" porque no "hemos visto muestra de voluntad de llevar adelante el proyecto".

En relación a la solicitud de una reunión con el presidente la vicealcaldesa ha aclarado que tras la reunión que se mantuvo en octubre "solo hemos tenido noticias por los medios de comunicación de que se quiere pedir la prórrogoa de la ATE, pero aquí no se nos ha comunicado nada". "No sabemos nada". El alcalde, por su parte, ha apuntado en relación a la reunión con Ximo Puig que el responsable de la ATE -"es la Generalitat" y por tanto "me parece normal que el club le pida una reunión", al tiempo que ha puntualizado que el presidente ya sabe la postura del ayuntamiento.