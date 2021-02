Nuevo Mestalla: Varias opciones sobre la mesa del Valencia CF

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy sigue en Singapur y tiene previsto regresar a València el próximo domingo día 28 después de tener una reunión con el máximo accionista del club de Mestalla, Peter Lim.

En esta reunión ambos, o fundamentalmente Peter Lim, es quien tiene que tomar la decisión final sobre el nuevo estadio del Valencia CF. Como viene informando este periódico, sobre la mesa hay varias opciones que está barajando Lim, y está por ver cuál será finalmente la solución. Desde el club blanquinegro varias fuentes señalan que en la reunión entre Lim y Anil se va a tratar de buscar una solución al asunto de las obras del nuevo estadio, confirman esta información, por lo que se puede señalar que es la primera vez que el máximo accionista se ha tomado en serio este tema. Desde que se convirtió en máximo accionista del Valencia CF Lim ha mostrado muy poco interés en reanudar las obras del nuevo estadio hasta el punto que debía haberse inaugurado en 2019, año del centenario del club... De hecho, la prueba misma de la poca preocupación que ha mostrado Lim en terminar el estadio es que lo hace ahora que en unos meses tiene una frontera en el tiempo que no puede eludir: caduca la ATE, la Actuación Territorial Estratégica. Concretamente el 16 de mayo próximo. En términos de un proyecto como el de reanudar las obras del un estadio de fútbol, está a la vuelta de la esquina.

La posibilidad de que caduque el ATE obliga al Valencia CF, y en este caso a su máximo accionista a mover ficha porque puede generar una pérdida de dinero de algo más de quince millones de euros. Cantidad, que el Valencia CF ha provisionado en sus cuentas anuales, es decir, el club contempla la posibilidad de que tener que tirar a pérdidas del ejercicio esa cantidad de dinero por si finalmente caduca el ATE. Pero esto no es más que un movimiento presupuestario, es decir, eso no debe interpretarse como una intención en que caduque el ATE y por lo tanto una intención por parte del Valencia CF de no reanudar las obras. Digamos que, desde el punto de vista contable es una obligación.

De momento en la Generalitat Valenciana no tienen noticias del Valencia CF y es lo normal, pero en el momento el club y el gobierno valenciano acuerden una reunión ha de ser necesariamente interpretado como un hecho a tener en cuenta porque Anil Murthy no puede confirmar cita con el presidente Ximo Puig si no es para presentarle un plan viable de reanudación de las obras ya que ha de ser el gobierno valenciano quien le dé la opción de modificar el ATE. La conclusión es evidente, ya sea porque Lim avala un crédito al Valencia CF para que el club logre financiación, o sea porque Lim busca un comprador, o alguna tercera vía que de momento se desconoce, pero parece que, por fin, el máximo accionista se toma el estadio en serio. Parece...