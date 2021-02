Sigue adelante el interés del Valencia en De Préville

El Valencia CF todavía no sabe cómo terminará una temporada que parece ir de menos a más, pero ello no frena el trabajo de la secretaría técnica. Corona no deja de rastrear posibles opciones para reforzar al equipo de cara a la temporada 21/22. En principio, las prioridades están enfocadas a jugadores que puedan llegar libres a Mestalla.

El pasado mes de enero, Superdeporte adelantó la noticia del interés del Valencia CF en un delantero. Se trataba de Nicolás De Préville. El atacante, de 30 años, termina su vinculación con el Girondis de Burdeos el próximo 30 de junio y su sueño es jugar en LaLiga Santander. Como ya informamos, equipos como Real Betis o Real Valladolid también siguen la estela del galo, que todavía no ha firmado con nadie. Está claro que la opción de recalar en Mestalla sería un gran salto en su carrera. Ahora es el diario 'As' quien se hace eco de la noticia de SUPER, añadiendo al Elche como otro de los candidatos a hacerse con los servicios del galo.

Actualmente, el Valencia CF cuenta con Maxi Gómez, Cutrone y Gameiro en la delantera, además de Rubén Sobrino como cedido en el Cádiz. De todos ellos, el italiano se marchará al término de la presente campaña tras agotar su cesión y el galo hará previsiblemente lo mismo por conclusión de su contrato. La vuelta de Sobrino no le garantizaría seguir vistiendo la camiseta valencianista, mientras que el futuro de Maxi está sujeto a las intenciones del club.

Los números de De Préville son bastante discretos. Sin ir más lejos, esta temporada todavía no ha marcado ningún gol, habiendo disputado 24 encuentros oficiales. Puede jugar en todas las posiciones de ataque y su mejor campaña fue la 16/17, cuando marcó 14 tantos y le sirvió como salto del Lille al Girondins.