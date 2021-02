El último análisis de Cañizares sobre Koeman

Santiago Cañizares es una de las voces más reconocidas dentro de los exfutbolistas metidos a analistas deportivos. Sea en TV o en radio, el que fuera guardameta del Valencia CF y de la Selección, es de los que se moja sobre todos los temas. En este sentido, ha realizado el último análisis sobre Koeman:



Últimamente en @partidazocope hablo demasiado de Koeman. Sinceramente cuando tocamos la actualidad del FCB prefiero que sean otros los que analicen.

Pero siempre hay algún momento en el que siento la obligación de salir en rescate de la verdad... obviamente mi verdad. — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) February 25, 2021

Por ejemplo cuando sé minusvalora la plantilla actual del FCB aludiendo a que no ha habido muchos fichajes. Ayer ganó por juego colectivo, ritmo asfixiante para el rival, sentido táctico, identidad en el juego... o por la calidad de sus jugadores? Ojo, 3-0 en un pésimo partido.Y hace un mes tras el partido de Granada, se le comparaba con Valverde saliendo airoso del duelo. Valverde, 2 temporadas completas, 2 ligas y 1 Copa. La tercera incompleta... se marchó yendo líder. A Ernesto no le conozco y no necesita defensa, pero yo sí necesito rigor y justicia.Y como jugador Koeman fue un tipo que marcó época; rompiendo con la historia del FCB en positivo, sin duda una leyenda que debe estar siempre en el corazón de los culés. Como persona no le conozco, tuve poco trato con él y además hace mucho tiempo, no tengo evaluación".