Bordalás se moja cuando le preguntan por el Valencia

Pepe Bordalás, técnico del Getafe, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro frente al Valencia y lo ha hecho para insistir una vez más en el buen concepto del Valencia CF que tiene como institución: "El Valencia es un histórico, un equipo increíble con una gran afición. Sigo pensando lo mismo a pesar de que este año también les está costando. Tienen un gran potencial. Disputamos ahora dos partidos ahora contra rivales directos. Son partidos importantísimos. Pensamos en este no en el siguiente. Hay muchísimo en juego. Podemos igualar al Valencia en la clasificación y en eso pensamos. Ganar reforzaría anímicamente al equipo. Las victorias dan confianza y suben el estado anímico".

Precisamente se le ha preguntado también por el estado de ánimo del grupo tras una mala racha de resultados: "Bien. A pesar de que venimos de una derrota el equipo está con ánimo y mentalizado para afrontar el partido contra el Valencia sabiendo que es un partido muy importante. Todos los partidos son importantes, pero estamos en un tramo del campeonato muy decisivo para el futuro. Jugamos en casa y necesitamos la victoria".

Por último, preguntado por si se siente cuestionado, afirmó que no piensa en eso en estos momentos: "No pensamos en eso. Vivo el día del trabajo y preparar los partidos. No entro a valorar si estoy cuestionado. Somos profesionales. Es un momento difícil y muchos equipos estamos cerca de los puestos de descenso (...) No he sido ni voy a ser de pensar en mi situación personal. Lo único que me preocupa es el equipo y el club. Defenderlo con el máximo interés como he hecho desde el primer día que vine aquí".