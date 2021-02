Gracia explica las razones por las que los fichajes no juegan

Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, ha anunciado que José Gayà está "bien" para poder jugar este sábado frente al Getafe en el Coliseum (21:00 h). Además, el técnico ha dado las razones por las que los tres fichajes de invierno, Ferro, Cutrone y Oliva, apenas juegan desde su llegada hace ya un mes. "Elijo a los que considero que están mejor, no hay nada más", apunta Gracia, que a pregunta de los prensa ha vuelto a reconocer que su participación para la llegada de los tres cedidos fue nula. A continuación, la rueda de prensa al completo.

-¿Cómo está el equipo y, en especial, José Gayà?

Todos están bien, incluido José Gayà. Solo exceptuamos a Cheryshev, al margen y Guillem Molina, que en su último partido con el filial se hizo un poco de daño. Todos los demás están disponibles. Gayà se ha retirado más por precaución que por otra cosa. Por otro lado, la plantilla está ilusionada con la opción de lograr dos victorias consecutivas. Motivados, responsabilizados e ilusionados para conseguir, de una vez por todas, seis puntos de modo consecutivo.

-¿Cuál es el motivo por el que apenas está utilizando a los fichajes?

Mis decisiones son las que son, hablan por sí mismas. Elijo a los que creo que están mejor para competir y no hay otra razón.

-¿De aquí en adelante va a ser Cillessen el portero titular? ¿En qué mejora a Jaume?

No es una cuestión de€ No voy a decir quién va a jugar, entre otras razones, porque a medio plazo no sé quién será. Yo trato de ser justo con el trabajo diario de todos, así que en cada partido intento elegir lo que es mejor. Tomé la decisión de hacer un cambio en la portería, como en otra posición, aunque en esta siempre es más trascendente. No lo ha hecho por desconfianza con el trabajo de Jaume, que hace una gran labor y es una pieza importantísima en el equipo jugando o no jugando. Jasper Cillessen creo que hizo un buen partido el otro día y€ veremos por quién apostamos. Los dos, además de Cristian, son porteros de garantías como han demostrado cuando han tenido que actuar.

-Maxi Gómez debería ser un jugador fundamental en esta plantilla. Lleva siete partidos sin marcar. ¿Cómo está? ¿Ve que se está auto presionando?

No sé. Esa es una pregunta más para él, a ver cómo se encuentra. Yo te puedo decir que lo veo bien, entrenando bien, con mucha ilusión, entrenando con ganas de mejorar. Y cada día que juega a la vista está, se entrega al máximo€ Has dicho que debería, yo creo que Maxi es una pieza fundamental y lo va a seguir siendo.

-Entre los aspectos que más está ensayando se halla la salida de balón desde la defensa. ¿Es lo que más le preocupa ahora?

Me preocupa el intentar mejorar las diferentes fases del juego. En ocasiones hablamos más de trabajo defensivo, pero últimamente encajamos menos goles. El trabajo nos hace ser más sólidos cada vez y conceder menos. De mismo modo, intentamos mejorar el juego de ataque. No solo desde un registro. Si el rival presiona arriba, tratamos de jugar más largo, si nos dejan jugar más poniendo en marcha los mecanismos partiendo desde atrás. En definitiva, que los jugadores se sientan cómodos en los momentos que tengan que utilizar más una vía que otra. Tratamos de darles opciones y enriquecer el registro de juego con vistas a los partidos. Cada rival es diferente y tenemos que estar preparados para sacar beneficios de los detalles, también para ser más fluidos en nuestro ataque.

-¿Está contento con su trabajo en estos siete meses en el Valencia? ¿Existe alguna cláusula en su contrato, como tenía con Osasuna, que permita a una u otra parte romper el contrato de dos temporadas al acabar la primera este verano?

Yo no voy a hablar de mi contrato. La valoración de mi trabajo entiendo que ya la hacéis vosotros a diario y la seguiréis haciendo. No obstante, en una situación difícil como la que vivimos considero que hay activos en la plantilla que se están revalorizando, cuentan con minutos, hay muy pocos que hayan jugado menos de lo que lo hicieron la temporada pasada. En eso, en cuestión de dar valora los jugadores que tenemos, estamos dando pasos adelante. Los resultados queremos que sean mejores y en esta fase final de temporada vamos a intentarlo para que estemos todos más contentos.

-¿Qué clase de partido espera contra el Getafe?

Sabemos qué es el Getafe y lo que será mañana. No nos va a sorprender en cuanto a estilo de juego y la clase de partido que nos espera. Son un rival muy exigente un rival que se entrega al máximo físicamente. Está necesitado, como entiendo que estamos muchos, y con una racha negativa, pero se van a entregar para cambiar la dinámica. Estamos preparados para ponerlos a la altura del Getafe en cuanto a entrega, intensidad y aplicarnos al máximo para ganar el partido, para sacar ventaja de sus necesidades y que este último resultado positivo contra el Celta se convierta en eso, y no en algo que nos confunda, creo que competimos en la mayoría de los partidos.

-Usted que hace de portavoz del club, ya que es el único que habla...

No soy portavoz del club.

-Simplemente, ¿qué le pasa a Cheryshev, para cuándo se le espera? ¿Y Piccini? ¿Cómo está de su rodilla, y cuándo cree que podrá tener minutos?

Una cosa es hablar de cuándo va a estar disponible y otra tener de minutos, son cosas diferentes. Los minutos vendrán en función de otras circunstancias, estar disponible es cuando el jugador está bien físicamente. Piccini necesitaba tiempo, ahora está mejorando con un trabajo individual, pero debe seguir mejorando para adquirir el nivel óptimo. Paralelamente, ha ganado muchos más minutos de trabajo con el equipo, ya completa sesiones de juego y entrenamientos con el grupo, se está acercando al nivel y cuando lo veamos al 100% para competir sin dar pasos atrás podrá tener minutos. Por otro lado, Cheryshev tiene unas molestias, ha estado al margen, aunque ha salido al campo. Creo que, posiblemente la semana que viene podrá estar con el equipo, pero no lo puedo garantizar al 100%.

-¿Ha tenido ya una conversación con Peter Lim? Si no es así, ¿le decepciona?

Esto es más una situación a modo personal, con quién hablo o no, ya sabéis cómo está la comunicación en el club, el presidente antes de irse me dijo que iba a marcharse y hasta que no vuelva creo que no volveré a hablar con él. No creo que sea algo fuera de lo normal, tampoco suele ser normal hablar con los presidentes en otros clubes.

-La pregunta era sobre si ha hablado con Lim, ¿cómo lo valora, es una decepción?

Ya sabéis que no he hablado, veremos.

-Los fichajes apenas juegan. ¿Usted tuvo que ver algo en la llegada, el club le consultó sobre los jugadores que vinieron?

Sobre eso ya os contesté, no sé si no queréis dar crédito a lo que os digo€ Os dije cuando me enteré de los fichajes, con eso ya está todo dicho. Fue después de un partido, se me informó de que llegaban y, al día siguiente, aterrizó el primero de ellos. Al margen de eso, sin polémica, ya os dije que son mis jugadores y son los mejores para mí. Los defenderé a capa y espada. Pero la distribución de minutos es la que es. Intento dar opción al que creo mejor, no hay nada más. No voy a estar pendiente de cuándo y cómo han venido€ son nuestros jugadores, forman la plantilla y, ahí, son todos ya iguales para mí.

-¿Cómo se encuentra Diakhaby para ser titular?

Se encuentra bien, ha completado toda la semana entrenando sin problemas con el equipo. Tenemos a todos los centrales disponibles y los veo a todos con opciones de ser titular. Como el resto, lo veo con una gran disposición de ayudar y conseguir buen resultado.

-¿El escaso minutaje de los fichajes es por cuestión física o porque no los ve preparados?

No voy a hacer distinciones entre los que llegaron y los que ya estaban. Todos son mis jugadores y elijo, entre lo que tengo, a lo que considero lo mejor para el siguiente partido. No hay problema físico o de otro tipo, simplemente una elección de jugadores y ya está.

-¿Le sorprende que José Bordalás esté cuestionado?

No sé la situación de los demás, bastante tengo con lo mío y con tratar de hacerlo bien. Tengo gran respeto al trabajo de todos los demás entrenadores, y no es una excepción el técnico de mañana, quien ha hecho grandes cosas en Getafe y fuera de Getafe, tiene una gran trayectoria ganada a pulso.

-Vuelve al banquillo después de dos partidos de penitencia en un partido Valencia-Getafe que ha generado una rivalidad especial en las últimas temporadas.

Hay unos enfrentamientos atrás en el tiempo de los que estoy al tanto, los vi. Ahora es presente, es otra historia y desde luego nosotros ya tuvimos un enfrentamiento en el que vimos lo que puede ser mañana. Son partidos disputados, cada equipo da lo máximo. Fue un partido que pudimos ganar, con uno menos no lo matamos y en los últimos minutos casi lo perdemos. Hubo alternancia e igualdad, creo que volverá a ser un duelo muy disputado. Enlazo con lo que decías, estoy contento de poder vivirlo nuevamente a pie de campo y transmitir mensajes al equipo desde el equipo, que es mucho mejor que desde arriba, allí es imposible.