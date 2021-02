Maxi también juega contra la presión de los números

Los ensayos de la semana en la Ciudad Deportiva dictan que Maxi Gómez y Kang In Leee seguirán siendo la pareja en el ataque del Valencia CF en el Coliseum de Getafe. Mientras el surcoreano se ganó la confianza de Javi Gracia con el sobresaliente partido que hizo desde la mediapunta contra el Celta, el propio técnico mantiene su fe en el uruguayo a pesar de las cifras. Maxi no solo se enfrentará esta noche al Getafe de Bordalás, lo hará también contra la estadística, sus números goleadores y hasta contra la superstición. El ex del Celta, que lleva siete partidos de la Liga sin marcar, se aproxima a los registros de su peor sequía desde que se estrenó en el campeonato español en el verano de 2017. Además, los azulones son el único equipo de Primera al que el '22' se ha medido en más de cinco ocasiones sin haber podido ganarle en ninguna.

En lo que va de año Maxi solo ha hecho un gol, el tanto con el que empató a uno el Valencia-Cádiz a los 79 minutos. Aquello fue el 4 de enero. Hasta hoy han pasado siete partido en los que el charrúa ha sido titular en todos perdiéndose únicamente siete minutos del choque frente al Real Madrid en el Alfredo Di Stéfano. En total, Maxi no ha podido festejar un gol durante 634 minutos de juego, por lo que roza ya sus rachas más negativas en la Liga. Con la camiseta del Celta encadenó siete partidos y 623 minutos en su primer curso, el 17/18, y 759' a la siguiente en algo más de ocho encuentros. En el Valencia, las sequías de Maxi sumaron 746 minutos en 11 duelos, y en la actual campaña, entre sus goles a la Real Sociedad en septiembre y al Barça en diciembre, 643' en siete partidos.

Por otro lado, los cuatro goles que el uruguayo le ha hecho al Getafe en las últimas cuatro temporadas no han servido hasta el momento para sumar una victoria, tan solo tres empates (dos de celeste y uno de blanquinegro). Para Gracia, Maxi «sigue siendo una pieza fundamental» con «ganas de mejorar». Este sábado el charrúa jugará también contra la presión de romper esta mala racha.