Vicente: "¿Lim? Por el bien del club, que venda"

Vicente Rodríguez, uno de los mejores extremos de la historia del fútbol moderno y estrella del mejor Valencia CF de todos los tiempos, participó en una edición de Football Freaks. El valenciano no se escondió a la hora de opinar tanto sobre el actual Valencia CF como del de su época.

Una de las primeras cuestiones que le plantearon al que hasta hace poco fuera secretario técnico y ojeador fue al respecto de los entrenadores con los que ha trabajado como jugador. "He tenido varios entrenadores que me han tocado los huevos, igual que yo a ellos seguramente. Con el 80% me he llevado muy bien. Con Cúper, Quique, Benítez me llevé bien; con Unai bien pero con cositas. Mal con Koeman y con Poyet en el Brighton", sentenció.

"Con Koeman fue un caso especial porque fueron tres jugadores importantes, Cañete, Albelda y Angulo y al llegar sacarlos fuera no nos sentó bien. No es grato que se les aparte de esa manera con lo que han sido", afirmó durante la tertulia. "De 25 jugadores te llevas bien con la mayoría, pero amigos de verdad son 4 ó 5" reconoció al respecto del trato en el vestuario.

Por otro lado, Vicente no se mordió la lengua a la hora de opinar sobre Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF: "Por el bien del club, que venda".