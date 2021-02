Los aficionados del Charlton se unen al valencianismo en su protesta contra Lim

La gestión de Peter Lim en el Valencia CF no pasa desapercibida para nadie en el mundo del fútbol. Tanto es así que unos aficionados ingleses han decidido unirse al valencianismo a través de #SalvemNostreValencia en sus protestas contra la propiedad. Estos hinchas británicos colocaron una pancarta de apoyo en el estadio del Salford City y en el hotel de Mánchester, también propiedad de Lim junto a los hermanos Neville, Ryan Giggs y Paul Scholes. "Sr. Lim, céntrese en el Salford, venda el VCF y déjelo"



¿Por qué los aficionados del Charlton han colocado esta pancarta? Según cuenta Benjy Nurick, periodista inglés, estos hinchas enviaron un comunicado oficial explicando la acción y el motivo de alinearse con el valencianismo.





Tonight Charlton supporters from the group @CAFCfansforfans have joined forces with @SalvemNostreVLC in protest against Valencia owner Peter Lim.



Lim is also a shareholder of @SalfordCityFC and banners have been hung at the club's stadium.#cafc #SalvemNostreValencia pic.twitter.com/YmXF90DZ1P