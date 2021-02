Ganar y olvidar la idea del descenso

El día empezó con sobresalto y de los gordos para Javi Gracia y para el valencianismo. El capitán José Luis Gayà se retiró de la sesión de entrenamiento de ayer viernes por un golpe en la rodilla derecha. El propio técnico navarro confirmó poco después en rueda de prensa que el bravo futbolista de Pedreguer no tiene lesión alguna y estará hoy ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Gayà no es un delantero centro determinante en el área ni un centrocampista que canalice todo el juego del equipo y que por lo tanto su ausencia mediatice al equipo, pero desde el lateral izquierdo empuja como pocos. Se puede decir sin temor al error, que el capitán es el alma del equipo.

[Sigue el Getafe - Valencia, en directo]



El que no se rinde

Y si algo ha demostrado el Valencia CF en lo que va de temporada, es que tiene alma. Ahí va un dato que lo atestigua de manera irrefutable desde el punto de vista estadístico: De los 27 puntos sumados en sumados en las 24 jornadas de campeonato, más de la mitad los ha logrado con goles marcados entre los minutos 60 y 90 de los encuentros. Los 16 goles marcados en ese tercer y definitivo tercio han dado a los valencianistas 15 puntos, el 55% del total. Se puede decir que el Valencia CF de Gracia no tiene un patrón definido y muchas cosas más porque el debate futbolístico es rico e infinito, pero no se puede afirmar que a los jugadores del Valencia CF de Gracia les falta actitud, a pesar de la alarmante falta de actitud que hubo en el partido ante el Real Madrid. Aquello dolió mucho pero puede quedar en el olvido y casi como la excepción que confirma la norma si el equipo gana esta noche en Getafe aunque conviene no olvidar la lección. Si lo hace, si gana, será la primera vez que el Valencia CF de Javi Gracia encadena dos victorias consecutivas, un dato que explica claramente el nivel que hasta el momento ha exhibido el equipo.

Pero ganar al conjunto de Bordalás es algo más que sumar tres puntos y encadenar dos victorias, es, sobre todo, poder decir de manera casi definitiva adiós al fantasma del descenso. Es evidente que si el equipo logra meter tierra de por medio con el descenso y al poco se olvida de dónde viene no hará más que condenarse a volver a sufrir, pero tal y como está la lucha por no descender, volver a ganar obligará a los de Javi Gracia a tener que empezar a mirar hacia arriba lo que no significa que sea necesariamente mirar a posiciones de competición europea porque seguir hablando en ese contexto de la posibilidad del descenso sería irreal. Si bien, también quedan en situación irreal las últimas posiciones de competición europea que ahora ocupan Villarreal con 37 puntos y Betis con 36. En caso de que el campeón de Copa sea Sevilla o Barça, el séptimo clasificado iría a Europa League.

Es por tanto un partido que puede suponer un punto de inflexión para los de Javi Gracia, aunque hablar del concepto de punto de inflexión resulta hasta cansino. Son demasiadas las veces en que el Valencia CF ha fracasado en su enésimo punto de inflexión. Como el club y su propietario, el equipo está para pocas palabras y promesas, lo que cuentan son los hechos. Lo que cuenta es ganar.