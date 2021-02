Paulista rompe a llorar al final del partido. El central del Valencia fue el encargado de hablar tras el partido y no pudo repremir las lágrimas tras la derrota del Valencia frente al Getafe. Estas fueron sus palabras:

Derrota dura.

Ha sido un partido que queríamos seguir la secuencia del partido pasado, pero no está costando mucho jugar fuera de casa y tener una secuencia buen de victorias, nos preparamos para venir y sumar los tres puntos, pero lo hicimos muy mal y ahora hay que tener cabeza fría y pensar en el próximo partido porque tenemos que ganar.

Polémica arbitral.

Jugar con uno menos es duro, es difícil, la expulsión de Diaka son cosas que... en la primera parte hubo una acción parecida y nos dijo que está fuera de la línea de no sé qué... no entiendo, yo tengo que jugar a fútbol.... Luego nos expulsa a Diakhaby y nos complica mucho más el partido. Ahora tenemos que descansar, nuestra temporada no está siendo fácil, muy complicada y difícil, pero tenemos que sacar esto adelante y luchar por el escudo, este escudo y este club merece mucho más que esto, no estamos haciendo nada, no estamos honrando a este club. Hay que trabajar más, algo tenemos que buscar y hacer más de lo que estamos haciendo.

De la Champions al descenso.

Es jodido escuchar esto, ¿sabes? Un club tan grande como el Valencia, escuchar esto es jodido, pero tenemos que sacar esto adelante, nos queda mucho partidos y vamos a mejorar y llevar al Valencia donde se merece.