¿Va a poner su cargo a disposición del club? Gracia responde

El técnico fue cuestionado por su futuro tras la derrota del Valencia que mantiene al equipo seis puntos sobre el descenso.

Más allá del desastre de la propiedad. ¿No cree que usted tiene que ver algo?

Tengo que reconocer que el partido ha sido muy muy malo, venimos de hacer las dos últimas salidas de los peores partidos de la temporada. Nos ha dado cierta vida ganar en casa, pero desde luego reconocer que no estamos bien y hay que trabajar mucho para afrontar lo que nos queda de temporada con el ánimo y la fuerza para competir mejor que hoy.

Hemos visto a Paulista derrumbarse. ¿Tan preocupante es el estado anímico de la plantilla?

Hay una carga de responsabilidad grande, de querer hacer mejor las cosas que no sé vé reflejado, luego hay que ser crítico y decir que los partidos que estamos jugando no se corrresponde con las buenas intenciones y el trabajo diario y la predisposición de la plantilla. Cuando no llegan esa recompensa vienen las grandes decepciones. Hay que estar preparado porque nadie del entorno, de lo que no somos los protagonistas, va a mejorar al equipo, hay que recobrar el ánimo pronto, trabajar y preparar el partido de la mejor forma posible.

Es el peor resultado y el equipo sale con impotencia arbital.

Impotencia mucha desde luego, lo que comentaba con el cuarto árbitro, con la dificultad de pitar estos partidos, era la jugada de la expulsión que no la veía tan diferente a la de la primera parte con Cabaco que fue sancionada con amarillal, más allá de eso en lo que nos tenemos que centrar es en hacer mejor las cosas y hoy no entramos bien, sabiendo este tipo de partido y la intensidad y la agresividad... encajamos un gol de mérito de Arambarri pero viene e una segunda jugada en un gol muy similar al que metió al Villarreal. Hemos jugado muchos minutos en inferioridad que nos ha dificultado y encajar el segundo gol tan pronto nos ha dificultado mucho, pero en la primera parte no hemos merecido un mejor resultado, no hemos entrado bien a un partido que ya sabíamos que iba a ser de esta manera.

Le noto con un tono muy bajo. ¿Teme que este partido le pueda costar el puesto? ¿Va a poner su cargo a disposición del club?

Estoy decepcionado con el partido y triste por la imagen ofrecida, desde mi posición lo que hago ya es pensar en el siguiente partido y tratar de prepararlo mejor. Yo no soy ningún problema para club, trato de ser trabajador y el club sabe que yo siempre voy a querer lo mejor para el club y en estos momentos lo mejor que puedo hacer es preparar el siguiente partido.

