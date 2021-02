El banquillazo a Manu que "no se entiende"

"No lo entiendo". "Ni idea, pero es raro". Son algunas de las respuestas del vestuario del Valencia CF a la decisión de Javi Gracia de dejar sin minutos a Manu Vallejo en Getafe. El delantero gaditano fue el héroe de la victoria contra el Celta de Vigo e hizo méritos más que suficientes para ganarse la continuidad en el Coliseum Alfonso Pérez. Sin embargo, el entrenador se olvidó completamente del futbolista. No lo utilizó ni en el once titular ni siquiera fue uno de los jugadores que entró desde el banquillo durante la segunda mitad. Manu regresó de Madrid sin minutos y, lo más grave, con la sensación de que su partido contra el Celta no había servido de nada en lo personal.

El 'run run' de la injusticia con Manu comenzó a sonar en la ciudad deportiva de Paterna durante la semana cuando el entrenador empezó a dejar claro con sus pruebas que Vallejo, pese a revolucionar el partido contra el Celta, repetiría desde el banquillo. El entrenador tenía motivos para justificar la decisión: Vallejo es más determinante como suplente que como titular. La sorpresa llegó cuando el jugador (que saltó a calentar en el minuto 56) ni siquiera fue uno de los elegidos por Gracia con el resultado en contra. Todos los delanteros menos él El técnico, más allá del cambio obligado de Hugo Guillamón por Yunus Musah como consecuencia de la expulsión de Mouctar Diakhaby, optó por dar entrada al mediocentro Christian Oliva y a los atacantes Kevin Gameiro y Patrick Cutrone. Es decir, en Getafe jugaron todos los delanteros menos Manu Vallejo. La decisión no se entendió porque vulnera todos los códigos de meritocracia de un vestuario y porque va contra la lógica de un equipo que intenta aprovechar a sus jugadores más en forma y el andaluz lo estaba. En el caso de Manu su ausencia es más grave porque el gaditano es todo corazón en el campo e inyecta a sus compañeros cada vez que entra un entusiasmo y unas ganas por jugar (cree cuando otros no lo hacen) que desgraciadamente se echaron de menos y mucho contra los de José Bordalás. La actitud y el gol de la victoria se paga con la grada. Es la triste conclusión que dejó la decisión de Gracia. Para colmo, Manu Vallejo había sido la imagen que había elegido el club para anunciar el partido contra el Getafe en su web y en sus redes sociales.

La ausencia de Manu llama todavía más la atención por el mal momento que atraviesa Maxi Gómez. Ambos llevan 5 goles en LaLiga, pero mientras el uruguayo marca cada 388 minutos, el gaditano lo hace cada 154. Vallejo es el jugador de LaLiga que más goles aporta desde el banquillo (4) y el segundo goleador (6) del equipo tras Carlos Soler (7).