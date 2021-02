Murthy pide cita esta semana con Ximo Puig

Días antes de irse a Singapur para definir una hoja de ruta conforme a las directrices de Peter Lim, el presidente del Valencia CF avanzó a las autoridades valencianas la voluntad de reunirse a su vuelta a principios de marzo. Ahora, tal y como informa la Cadena SER, Anil Murthy ha vuelto a solicitar una cita con el president de la Generalitat, Ximo Puig, horas antes de volar de regreso a València desde la ciudad estado en la que reside el máximo accionista.

A finales de 2020, desde el Ayuntamiento de València se concretó la fecha de caducidad de la Actuación Territorial Estratégica en la que se enmarca el proyecto del Nou Mestalla. El 15 de mayo de 2021. El club no llega a tiempo y solicitará a los políticos un nuevo plazo para la ATE. Puig y el alcalde Ribó, en cambio, no están dispuestos a prolongar el asunto si los dirigentes del club no ofrecen un plan con garantías financieras claras de que la obra se llevará a cabo.

En el Valencia se trabaja con la previsión de que la reunión en el Palau de la Generalitat se dé estos días durante la semana que comienza este lunes. La desconfianza entre los políticos es lógica tras 12 años de paralización de las obras, seis bajo la gestión de Lim, quien en 2014 se comprometió a tener el nuevo estadio nuevo finalizado para el Centenario en 2019.