¿Quiere el príncipe de Johor comprar el Valencia CF?

Las extrañas publicaciones del príncipe de Johor en rede sociales han desatado todas las especulaciones acerca de la posibilidad de que quiera compra el Valencia CF, o mejor dicho el paquete accionarial de Peter Lim, que asciende al 86% de las acciones del club blanquinegro.

Tumku Ismail, que así se llama el Príncipe de Johor, hijo del Sultán de Johor, tiene 36 años y es un buen amigo de Peter Lim, ha puesto en su cuenta personal de Instagram diferentes imágenes sobre noticias del club de Mestalla, entre ellas, el valor de la empresa, es decir valor del Valencia CF. Además, ha publicado también el índice de popularidad del club de Mestalla, según la web Transfermakt o una captura con todo el palmáres del Valencia CF.

El Príncpipe de Johor no solo es amigo personal de Peter Lim, también lo es de Joey Lim hombre fuerte de Meriton y del Valencia CF, y del presidente Anil Murthy. Al respecto, fuentes del club de Mesatalla y cercanas a Meriton aseguran que lo que ha hecho Tumku con estas publicaciones en redes sociales es reforzar la figura de Peter Lim, es decir, mandar un mensaje del impacto internacional que tiene el Valencia CF y recuerda que no se puede comprar no es cualquier broma.

Y todo ello justo después de la reunión de Anil Murthy con Peter Lim en Singapur y sobre todo, poco antes de que el presidente valencianista se reuna en el Palau de la Generalitat con Ximo Puig para informarle de los avanzces con la reanudación de las obras del nuevo Mestalla.