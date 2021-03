La verdad del caso Príncipe de Johor y el Valencia CF

Peter Lim planea dar un golpe de timón al Valencia CF. En pocas palabras, cambiar el modelo de gestión del club de Mestalla. El hombre elegido para llevar el peso es, como él mismo ha anunciado a través de las redes sociales, Tunku Ismail, el Príncipe de Johor, que ha asegurado que próximamente estará en el Valencia CF porque quiere "expandir mi imperio y extender mis alas. Voy a por nuevos desafíos". Y esos nuevos desafíos son el Valencia CF.

Estas son las palabras de Tunku Ismail, que lejos de ser un alegato sin más, tienen mucho fundamento y sacan a la luz la negocación con Peter Lim: "1.- Yo no soy un hombre de negocios, soy un príncipe. 2. El dinero no me motiva. La gloria y hacer historia me motiva. 3. No es un secreto que yo amo el fútbol. Soy muy apasionado. 4. Yo no soy nuevo en el fútbol. Yo he creado un club y desde luchar por la permanencia a ser un campeón dominador. Yo he ganado 16 títulos en 8 años. Nosotros somos el club más grande el sudeste de Asia y uno de los más grandes de Asia. 5. Yo quiero expandir mi imperio y extender mis alas, y voy a por nuevos desafíos. Último pero no menos importante. Yo no soy quien cambiaría el escudo de tu equipo o tradición. Como yo dije antes. Yo soy de la realeza, no un hombre de negocios. Yo estoy aquí por la gloria, el éxito y la historia. ¿Qué necesita el Valencia? Necesita alguien que sepa sobre fútbol, con hambre de éxito, apasionado y que entienda cómo de grande es el Valencia como club".

Conviene tener en cuenta que Tunku Ismail es amigo personal de Peter Lim y también amigo de Joey Lim, que es ahora el hombre fuerte de Meriton en el Valencia CF. Por lo tanto, no se puede hablar de que Meriton y Lim van a desaparecer de la gestión del club. Tal vez sí estemos, tal y como publicó este periódico con la llegada de Joey Lim, ante el principio del fin del actual presidente Anil Murthy en el club de Mestalla. Su figura está tremendamente desgastada entre los aficionados y de confirmarse, será tomado como entre el valencianismo como una buena noticia.

El fondo es que el Príncipe de Johor tomará el control de la gestión del Valencia CF pero falta saber la fórmula, si como hombre de confianza de Lim, o si entrando en el accionariado del club. De cerrarse el acuerdo entre Peter Lim y el propio Tunku Ismail, el cambio de modelo se haría efectivo en el mes de junio, tal y como el propio Tunku ha insinuado en sus redes sociales.

De momento, en el club de Mestalla no existe versión oficial al respecto, ni confirman ni desmienten la llegada del Príncipe de Johor al Valencia CF dado que es una negociación personal entre Peter Lim y Tunku Ismail que se lleva a cabo a muchos kilómetros de la ciudad del Túria.

El Príncipe de Johor, que es amigo personal de Joey Lim -hombre fuerte de Meriton en el club en estos momentos-, y es hijo del Sultán de Johor, que es un estado de Malasia, país asiático. Es un hombre apasionado del fútbol y sobre todo, que no va con medias tintas, como se puede comprobar en sus redes sociales. De él aseguran que sabe delegar en sus personas de confianza en el aspecto deportivo, y como prueba algunas de sus palabras: "En el Valencia CF necesitamos gente de fútbol". El cambio de modelo en el Valencia CF puede llegar después del fracaso deportivo de esta temporada y la anterior. Tunku Ismail, salvo sorpresa, llevará la batuta.