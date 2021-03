Los capitanes aíslan al equipo: solo Villarreal

La llegada del Príncipe de Johor Tunku Ismail al Valencia CF y la guerra abierta entre el club y Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, ha acaparado todo el protagonismo en la entidad de Mestalla en una semana en la que únicamente se debería estar aunando fuerzas y hablando del fútbol por la triste imagen de Getafe y los peligrosos cinco puntos que separan al equipo del descenso a segunda división. Los capitanes José Luis Gayà, Jaume Domènech, Carlos Soler y Gabriel Paulista son conscientes de la situación crítica por la que atraviesa el equipo. Los cuatro ya han vivido episodios de Meriton durante los últimos años y llevan toda la semana intentando que la plantilla (más joven que nunca) se abstraiga de los temas extradeportivos de los últimos días y se centre en la importancia de ganar mañana al Villarreal en Mestalla evitando cualquier distracción. «Solo faltaba eso». El equipo ya tiene los suficientes problemas esta temporada para que los temas extradeportivos distraigan sobre todo a los jugadores más jóvenes del vestuaria.



Gayà entrena con normalidad

El lateral izquierdo José Luis Gayà se reincorporó ayer a los entrenamientos del Valencia tras no haberse ejercitado el martes con sus compañeros por algunas molestias en la que estuvo ausente Denis Cheryshev, quien lleva más de un mes sin entrenarse con el grupo por culpa de una lesión muscular. El internacional ruso es baja segura contra los de Unai Emery. También se ejercitó en solitario el jugador del Valencia Mestalla Guillem Molina. Javi Gracia no podrá contar con el sancionado Mouctar Diakhaby. El central francés vio la tarjeta roja directa frente al Getafe y no estará mañana en Mestalla.



Bloque similar al de getafe

Javi Gracia ha ensayado durante la semana un once titular muy similar al que perdió la semana pasada en el Coliseum. Hugo Guillamón es el candidato número uno para suplir a Diakhaby en defensa por delante de Ferro y Eliaquim Mangala. El otro cambio podría llegar en la izquierda. Yunus Musah tiene opciones de caerse del once. Gracia ensayó el martes con Álex Blanco como en el triunfo al Celta. El resto puede ser el mismo con Cillessen bajo palos, Thierry-Gayà en los laterales, Racic-Soler por dentro, Wass en derecha y Kang In-Maxi arriba.