Sandra Gómez a Meriton: "Ya está bien"

La vicepresidenta de la Generalitat, Sandra Gómez ha contestado a Meriton y a las palabras de Anil Murthy respondiendo duramente a Ximo Puig tras la reunión que mantuvieron ambos mandatarios el pasado martes. La política ha calificado de "falta de respeto" y ha señalado la "falta de soluciones" de Meriton para reanudar las obras del estadio del Valencia CF.



"Nuestras impresiones son las de respaldar totalmente las palabras del President de la Generalitat. Creo que desde las instituciones tenemos la deuda de exigir profesionalidad, rigurosidad y seriedad que es lo que faltó ayer (martes) en la reunión que tuvo Anil Murthy, Meriton, con el President. El President representa a todos los valencianos y valencianas, al interés general, al interés público por lo tanto hay que ser más serio y profesional que cuando trabajamos en el ámbito privado. Quiero recordar una cosa Meriton es una empresa internacional, una multinacional, que está acostumbrada a tratar en renegociaciones de deudas bancarias, socios comerciales y yo no me creo que vayan sin papeles, sin un proyecto claro, sin tener los deberes hechos cuando uno quiere pedir algo. Por eso me parece una falta de respeto que se sienten con el President de la Generalitat, que representa a toda la Comunitat y por lo tanto, al interés de todos los valencianos y valencianos, sin un papel, sin un proyecto, sin unos términos y sin dar ninguna explicación o ningún argumento para prorrogar la ATE, por ello quiero respaldar la posición que ha mantenido el President, de decir ya está bien".





Meriton debe saber que cuando incumple sus obligaciones con la ciudad, se presenta sin soluciones, ni planes viables y encima falta el respeto a las instituciones, nos falta el respeto a todas/os. Muy especialmente al valencianismo. Lo responsable es decir que ya basta. — Sandra Gómez/?? (@SanGomezLopez) March 3, 2021

Antes Sandra Gómez ha publicado este mensaje en su cuenta de Twitter: "Meriton debe saber que cuando incumple sus obligaciones con la ciudad, se presenta sin soluciones, ni planes viables y encima falta el respeto a las instituciones, nos falta el respeto a todas/os. Muy especialmente al valencianismo. Lo responsable es decir que ya basta!