"Ni a mí ni a mis jugadores nos afecta el entorno"

Javi Gracia, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva en la previa del Valencia-Villarreal de este viernes en Mestalla (21:00 horas). Según las palabras del técnico, tanto su equipo de trabajo como la plantilla de jugadores se han aislado de los temas extradeportivos vividos durante la semana con el firme objetivo de centrarse en recobrar la senda de la victoria en el derbi ante los amarillos. Un rival, el Villarreal, que como ha destacado Gracia, ha sumado menos puntos que los blanquinegros en las últimas cinco jornadas de la Liga. "Ni a mí ni a los jugadores nos ha afectado nada de eso. Creo que no va a afectar en nada al equipo durante el partido. Estamos centrados en mejorar la imagen dada en Getafe", afirma un entrenador que, conforme asegura, desea cumplir su contrato con el club hasta el 30 de junio de 2022. "Por supuesto", responde. Por otro lado, respecto a los nombres propios, Garcia tranquilizó sobre el estado físico de Guedes, que se ha retirado este jueves cojeando del entrenamiento. "No tiene prácticamente nada". Sobre Maxi Gómez indicó que confía en su acierto goleador siempre y cuando el uruguayo disponga de ocasiones de gol.

Esta es la rueda de prensa completa de Javi Gracia en la previa del Valencia-Villarreal de la jornada 26 del campeonato de Liga.

-¿Cómo está Guedes? No ha jugado ni un minuto desde Valdebebas.

Está entrenando con normalidad. Gonçalo es una opción más que tenemos para el partido. Un partido, en concreto, contra un rival con el que fue titular y marcó en la primera vuelta. Con ese ánimo se encuentra con vistas al partido, como el resto, entrenándose bien, con ganas de jugar... y espero que cuando le toque participar lo haga a su mejor nivel

-¿Han podido aislarse de todo lo hablado esta semana sobre el estadio o la posibilidad de que entre en el club el príncipe de Johor?

A mí, no. No puedo hablar por todos. No tengo ninguna comunicación por parte del club en ese sentido. Lo que me dices no me ha afectado y a los jugadores tampoco. No ha sido el asunto que he compartido en alguna conversación con los componentes de la plantilla. Creo que eso no va a afectar para nada al equipo

-¿En la conversación con Anil Murthy, el presidente le ha trasladado algún mensaje de parte del propietario?

A su vuelta ya tuve la ocasión de verlo, hoy ha presenciado parte del entrenamiento. Me trasmitió saludos de parte del propietario. Hemos compartido opiniones sobre el equipo, me ha manifestado el interés por saber cosas del equipo

-Estado de los lesionados: Guedes, Cheryshev y Piccini.

Gonçalo ha hecho todo el entrenamiento y está perfecto. Solo ha sido una pequeña cura al final del entrenamiento. No tiene prácticamente nada. 'Chery' lleva tiempo con molestias en el gemelo, siempre fui optimista pensando que estaría en breve. La semana pasada estaba entrenándose, pero luego notó una molestia en el mismo sitio sin llegar a ser grave, pero que le impedía progresar en la mejora. Se entrena aparte, todavía no está bien. Volvería a decir que soy optimista, pero dependerá de la evolución en esa lesión en la zona del sóleo. Por lo demás, Piccini tiene una situación particular, ya que viene de una lesión grave y un proceso para ponerse bien. Acumula varios entrenos con el equipo. El miércoles después de entrenar notó una pequeña hinchazón en la rodilla que nos hace ser prudentes, sabiendo que no es nada. Necesitará bajar las cargas. Estará en plenitud para los entrenamientos en la siguiente sesión, así lo creemos

-¿No le interesa si en Singapur se habló sobre su futuro o si entrará a la gestión del club el príncipe de Johor?

Realmente, lo que me preocupa es el partido contra el Villarreal. No creo que suene a no querer responder, es lo que realmente me preocupa, lo demás es un futuro que veremos cómo va viniendo. Lo más importante es centrar mi energía e ilusión en el partido de mañana. El presidente quería saber sobre los últimos partidos, de la situación del equipo y los jugadores, es de lo que conversamos. No he hablado con él de hipótesis

-Si el club le plantease una resolución de su contrato ahora...

No va a pasar

-¿Tiene esa seguridad?

Ahora mismo no, si pasa, hablaremos. Hacer valoraciones sobre hipótesis no tiene sentido... Entiendo que los resultados deben ser mejores, y veo que en las últimas cinco jornadas hemos hecho dos partidos bastantes malos, pero también hemos conseguido ser el octavo equipo con más puntos en esos últimos cinco partidos. No me consuela que otros estén peor, pero sí que competimos. Tenemos que mejorar, tenemos que ser más ambiciosos y no solo mejorar resultados, sí; pero me gustaría darle valor y ser positivo con el trabajo que el equipo hace día a día, que no se refrenda con buenos resultados. Aun así, estoy convencido de que lograremos un mejor juego. Por ejemplo, la décima posición la tenemos a un partido. Vamos a intentar mejorar, que es el objetivo y la ambición que tenemos en este momento

-¿Su deseo es poder finalizar su contrato actual con el Valencia CF (firmado hasta junio de 2022)?

Por supuesto

-El Villarreal es un equipo que no gana desde el 8 de enero en la Liga. ¿Cree que más idóneo para el Valencia su estilo totalmente distinto al del Getafe?

Esperamos y queremos que sea así, más idóneo. Con su estilo, le damos al Villarreal la importancia que tiene. Lo realmente valioso son los puntos, lo que hay en juego. En casa hemos conseguido los seis últimos puntos, que nos dan siete puntos en esas cinco jornadas últimas. Comparándolo con una valoración general de las rachas de otros equipos, es para destacar que hay equipos por encima de nosotros que están peor: Atleti, Celta, Villrraeal... es cierto que nos tenemos que preocupar de lo nuestro. Es un partido frente a un rival con un estilo de más posesión. En la primera vuelta hicimos un partido bastante igualado y tuvimos nuestras opciones. Va a ser un partido disputado con alternativas, queremos lograr tres victorias consecutivas en Mestalla

-¿Cómo gestionó el cambio en la portería? ¿Qué puede esperar Jaume Domènech de aquí al final de temporada?

Lo que han esperado sus compañeros en otros momentos, ahora ha recibido la oportunidad de jugar otro compañero. Jaume es un ejemplo y UN pilar jugando y sin jugar. Aún sin jugar su comportamiento es ejemplar, sigue trabajando al máximo para, cuando el entrenador le diga que debe volver a jugar, estar preparado. No hay dudas con Jaume. En ciertos momentos tienes que tomar decisiones, y esta es una de ellas, se ha optado por Jasper, que creo que está haciendo un buen trabajo

-¿Cree que ha sido positivo que el entorno (prensa, aficionados) haya estado centrado esta semana en otras cosas y no en valorar el mal partido de Getafe?

Aprovecho para matizar lo que dije después del partido en Getafe. Quería decir que somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas para que esto mejore. El entorno es un término muy vago, es difícil referirme a él. El equipo está centrado en lo suyo, en trabajar con independencia de que se hable más o menos, mejor o peor. Todo eso no se puede controlar, cada uno en el ejercicio de su profesión tendrá que hacer lo suyo. Lo nuestro es trabajar y mejorar las cosas como estamos intentando hacer

-¿Ha sido una de las semanas más duras de la temporada para el vestuario en el plano anímico?

Siempre que se pierde es un momento difícil. Veníamos de una victoria, por lo tanto, ha habido momentos peores en los que no ganábamos ni un partido. Hay que saber llevar todas las situaciones. En cuanto pasa, toca ponerse a trabajar, mejorar y corregir errores, no hay más. Respecto a lo de 'Gaby', toda la plantilla está muy responsabilizada. Uno lo expresa de una manera y otros de otra. Todos están responsabilizados y entregados, trabajando al máximo para cambiar la dinámica

-¿Por qué últimamente el equipo cuando cae en los partidos cae dando una peor imagen: Sevilla en Copa, Madrid, Getafe... ¿Hay razones futbolísticas?

Es cierto que en partidos como el del Madrid, que ya entrañaba de por sí una dificultad histórica, la imagen tampoco fue nada buena. En el último partido yo lo analizaría en cuanto a muestras de que, poco a poco, nos deshacemos. Cuando se recibe un revés cuesta enderezar la situación y competir al nivel, con una expulsión en contra, más aún. Cuando las cosas se ponen en contra damos muestras de debilidad. Sin embargo, en el general de la temporada el Valencia dio muestras de luchar hasta el final, de no rendirse, y creo que esa imagen es más adecuada, que somos más eso que lo que hemos sido en esos cuatro o cinco partidos muy malos. Y eso es lo que tratamos de inculcar, cada vez hay más tensión y necesidad en los partidos, es importante que demos una imagen más acorde con lo que somos. Más constantes, eso nos ayudará a lograr mejores resultados

-¿Tiene en cambios muchos cambios en el once para cambiar esa imagen? ¿Hay probabilidades de que alguno de los llegados en enero sea titular?

De los cambios no voy a decir nada. Probabilidades, las mismas que en los demás. Todos están sanos y estarán en la lista (fichajes), la que les toque, están disponibles, igual que el resto de compañeros. No quiero hacer distinciones. Ese no es un elemento diferenciador para mí. Todos, los que estaban y los que han venido, son piezas de la plantilla y optaremos por quienes consideremos que están mejor

-¿Medita la opción de sentar a Maxi Gómez después de tanto tiempo sin marcar un gol?

Le doy muchas vueltas y considero todas las opciones. A Maxi lo considero importante para el equipo. Ha dado goles y cosas importantes al equipo. Yo confío en que si el equipo acompaña, en las últimas jornadas pocos balones y ocasiones llegaron, él va a ser eficaz. Tratamos de mejorar el juego del equipo y las situaciones de ataque para que nuestros delanteros tengan más ocasiones que en el último partido. No tiramos ni a puerta, y así es difícil ganar un partido y marcar para cualquiera de los delanteros