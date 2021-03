Viene el príncipe... de Coslada

A falta de conocer cuándo y en calidad de qué desembarcará Tunku Ismail, por ahora el príncipe que va a aparecer hoy mismo por Mestalla será el de Coslada. Dani Parejo. El exjugador del Valencia CF durante nueve temporadas y el capitán que levantó en el Benito Villamarín la Copa 2019, el último título en el palmarés del club, se presentará por primera vez desde su marcha en el coliseo de la Avenida de Suècia con otra camiseta distinta a la blanquinegra. El organizador que todavía sigue echado en falta el Valencia, vuelve a la que fue su casa convertido en apenas unos meses en el comandante del juego del Villarreal.

Si hace un par de semanas Parejo se reencontró con Marcelino, esta noche lo hará con el escenario donde ofreció lo mejor de su carrera, aunque sin la afición que lo coronó definitivamente después del tributo de la Copa del Centenario en las celebraciones de la tarde del 26 de mayo en el estadio, al día siguiente de la final conquistada en Sevilla contra el Barcelona. «Nosotros ganamos en el campo, vosotros en la grada. Aquí he conseguido mi primer título y me gustaría seguir sumando más», dijo entonces, con micrófono en mano. El madrileño de Coslada, con dos hijos valencianos, se emocionó entre los acordes del himno valenciano.

Cerca de dos años más tarde, el excapitán del Valencia lidera hoy la armada de exvalencianistas en el Submarino amarillo con la ambición de sumar en el currículum algún título más. Precisamente para estrenar su palmarés, el Villarreal se reforzó en julio de 2020 con otro ex blanquinegro, el entrenador Unai Emery. El vasco se alzó con el Sevilla con tres galardones de la Europa League, justamente, la competición en la que los amarillos jugarán este marzo los octavos de final ante el Dinamo de Kiev.

En la Liga, sin embargo, el Villarreal está en horas bajas. Más bajas incluso que las del Valencia. Como recordaba Javi Gracia en la sala de prensa, el Valencia es el octavo equipo de la Liga en el balance de las últimas cinco jornadas, donde han sumado siete puntos. «Comparándonos con las rachas de otros equipos, es de destacar que hay equipos, por encima de nosotros, que están peor en estas últimas cinco jornadas: Atleti, Celta, Villarreal...», comentó el técnico valencianista. No le falta razón. En ese mismo tramo, en que les ha superado la mayor parte de rivales de la Liga, los groguets de Emery apenas suman tres puntos. Como resultado de esta mala dinámica los castellonenses han pasado de pujar por la última plaza Champions a quedarse fuera de la zona europea. Un tiempo en el que el Betis de Manuel Pellegrini le 'ha comido la tostada'.

Sin lugar a dudas, el derbi Valencia-Villarreal, el vigésimo en Mestalla en partido de Liga durante este siglo XXI, se trata de un duelo entre necesitados. Todavía más el Valencia, alejado durante toda la temporada de su estatus habitual en la competición. Minimizado por el proyecto de vendedor y de mínimos de Peter Lim, quien en las últimas fechas ha alcanzado un acuerdo para dar entrada en el club al príncipe de Johor. La semana en València ha estado marcada por noticias extradeportivas mientras el equipo ha tratado de concentrarse únicamente en el derbi. Para los valencianistas el de este viernes es un encuentro clave en la recuperación del ánimo perdido con el 3-0 sufrido en Getafe. El objetivo marcado es volver a ganar, encadenar tres triunfos consecutivos en casa y, como señaló Gracia, «si es con la portería a cero, mejor».

Respecto al once titular, se espera la continuidad de Cillessen, la vuelta de Guillamón al lado de Gabriel Paulista por el sancionado Diakhaby y la continuidad en ataque de Maxi Gómez y Kang In. La duda se presenta en la banda izquierda. Gracia recordó al buen partido de Guedes en La Cerámica, aunque entre semana probó con Álex Blanco. Por su parte, el Villarreal recupera al ex del Valencia Paco Alcácer y al lateral Mario. Francis Coquelin está lesionado.

Alineaciones probables

Valencia: Cillessen; Correia, Paulista, Guillamón, Gayà; Wass, Soler, Racic, Blanco; Kang In y Maxi.

Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Gerard, Moi Gómez, Alcácer o Samu Chukwueze

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (C. Catalán). VAR: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

Estadio: Mestalla

Horario: 21.00 horas.