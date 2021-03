Guedes explica a quién mandó callar en el gol. El jugador luso marcó el tanto de la victoria en el tiempo añadido y fue el encargado de hablar para los medios al término del partido.

¿Cómo has visto la jugada del penalti?

Desde banquilo estaba lejos y no puedo hablar mucho, los árbitros hacen lo mejor posible. Tenemos que jugar bien y hacer más goles que el otro equipo, el árbitro puede errar, pero nosotros también errramos mucho, cada uno puede errar y hay que estar listos para los errores.

Segundo gol de la temporada.

Me da mucha confianza, son decisiones del entrenador que hay que respetar y cuando tenemos la oportunidad dar lo máximo, espero que continúe así, y que si juegue de inicio o desde el banquillo, entre y pueda aportar lo máximo al equipo. La victoria nos da una gran confianza para afrontar los próximos partidos con más ganas y sabiendo que tenemos más chances de ganar.

¿A quién iba el gesto de callar?

Es una cosa de unos amigos míos, básicamente fue para ellos, porque todos los días me animan y todos los días bromean conmigo que no hago un gol o que no juego bien o que juego muy bien, fue para ellos básicamente.

¿Como te sientes en este Valencia? ¿Tiene que volver el Guedes del principio?

Hago lo máximo para estar mejor, volver igual no no voy a volver porque es tres años atrás, pero si juego voy a estar mejor, e intentar estar mejor que hace tres años, hace dos, un año. Lo que pasa fuera no me interesa mucho, escucho a mi familia, a mis amigos y al entrenador y eso es lo más importante para mí.