Cuando Tunku Ismail sonaba para comprar el Milan

Tanto en 2016 como en 2018 surgieron rumores que vinculaban a Tunku Ismail, príncipe de Johor, con la compra del AC Milan. Precisamente fue en 2017 cuando Berlusconi decidió vender el histórico conjunto italiano a un empresario chino, Li Yonghong por 740 millones de euros. Desde luego, si Tunku Ismail hubiera querido adquirir el club, tendría que haberse asociado con otros multimillonarios. En cualquier caso, él mismo negó dichos rumores: "No, no voy a comprar el Milan".

"Me preguntaron si tengo algún interés en comprar un club extranjero. Mi respuesta exacta fue que sí. Si tengo que elegir un club sería el Milán. Ese es uno de mis sueños. Pero no significa que lo vaya a comprar. Es solo un club que he adorado desde que era joven. Eso es todo", relató tras una entrevista del diario 'Straits Times' de Singapur.

Ante posibles insistencias, entró en detalle: "Para responder a cualquier especulación, la respuesta es no. No estoy comprando Milán. No tengo dinero para comprar Milán. No soy rico como otros hombres de negocios malayo. Solo soy un joven con un sueño y grandes ambiciones eso es todo".

Por aquel entonces, Tunku Ismail estaba empezando su aventura en el mundo del fútbol con lo que luego ha sido todo un éxito en su país, el Johor FC. Ahora, varios años después, el príncipe ya se ve preparado para ascender y entrar en todo un histórico de Europa como el Valencia CF. En los próximos días podría aterrizar en la ciudad para preparar el futuro del club a corto y medio plazo.