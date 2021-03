Monumental cabreo en el Valencia CF con el Comité Técnico Arbitral

El colegiado catalán redactó así la acción de Gayà castigada con penalti a favor del Villarreal CF por manos del capitán. «En el minuto 39 el jugador 14, Gayà Peña Jose Luis fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar el balón con el brazo cortando un remate a portería». Con esa redacción en el gabinete jurídico entienden que prácticamente es imposible que el recurso prospere. ¿Intencionalidad? ¿Dónde? Se ha hablado mucho del 'no penalti' de Felipe en el Wanda pero poco del de Gayà en Mestalla que además conlleva suspensión. Y los señores del VAR... a la suya.

El club y el vestuario están indignados con el penalti pitado a Gayà. Javi Gracia y Carlos Soler protestaron públicamente al final del partido, pero el cabreo fue a más cuando el domingo en el Atlético- Real Madrid se produjo una acción muy similar de Felipe sin castigo. A los futbolistas, que se juegan y están sufriendo mucho esta temporada, les saca de sus casillas la disparidad de criterio arbitral con las manos. Ni entienden a los árbitros ni la norma. Y a ello se suma que el comité de árbitros tarda semanas en dar explicaciones y cuando lo hace, no se centra en una jugada en concreto sino que hace balance. ¡No puede ser! La explicación, en concreto, al día siguiente del posible error que en este caso lo es porque pudo pitar penalti... pero Gayà no saca ese brazo (que falta ver si le pega ahí o en el hombro) con intención.

El de la Pobla de Vallbona vuelve al equipo después de más de un mes en blanco. Lato salió en el minuto 89 contra el Villarreal, pero durante el mes de febrero no participó en ninguno de los cuatro partidos contra Athletic, Real Madrid, Celta de Vigo y Getafe en LaLiga. Desapareció misteriosamente del equipo después de hacer un notable mes de enero como capitán en la Copa del Rey. Contra el Levante ha llegado su turno. Sea como sea, la indignación en el Valencia CF con el CTA es real y no es para menos. Su capitán no podrá estar en uno de los partidos más importantes del año: el Derbi ante el Levante UD. Así venía hoy la portada de SUPER.