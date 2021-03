Vicenta Carrasco: "No necesitaba el permiso de nadie para ir a Mestalla"

Vicenta Carrasco Boluda es la socia más antigua del Valencia CF. Esta es su historia.

¿Quién es Vicenta Carrasco Boluda?

Soy la socia más antigua del Valencia CF. La número 17. Tengo 63 años el pase, y acabo de cumplir 90. Tengo una placa en mi asiento, que me hace mucho ilusión. Sacaron a una señora de la Real Sociedad en la televisión hace unos días, que llevaba como socia 54 años. Yo me hice socia en 1958, pero ya iba desde unos años antes a Mestalla.

¿Cómo se aficionó al Valencia CF?

Siempre me ha gustado mucho el deporte. No practicaba el fútbol, pero sí la bicicleta, la natación. Mi padre compraba el periódico en casa, y me leía todas las crónicas de los partidos. Entonces empecé a seguir al Valencia CF. Y me aficioné mucho. Con los amigos de la calle empezamos a acudir al campo.

¿Y cómo era ir a Mestalla, en aquellos años?

Era otro estadio, otra ciudad. Nuestros amigos venían de la avenida de Burjassot y nosotros de Doctor Olóriz. El puente de San José era el que servía para entrar en la ciudad. Cuando decíamos que queríamos "ir a València" era cruzar el puente. Teníamos 16 años o así cuando íbamos a los primeros partidos. Era el Valencia de la delantera eléctrica. Era un estadio muy distinto al actual. Te hablo antes de la ampliación, que hicieron las gradas mucho más altas. Era el equipo de Puchades, de Mañó. Jugadores fenomenales, con muchos valencianos.

Me han contado que usted y sus amigos tenían un pequeño secreto para poder ir a los partidos.

Ya hablaré yo con mi hijo, ya (bromea). Solo teníamos dinero para comprar dos entradas, pero como uno de los amigos era un gran dibujante y tenía una imprenta, las calcaba y las falsificaba. Las hacía exactas. Exactas. Fue un gran cartelista. Le dieron trabajo en Barcelona.

¿Y nunca se dieron cuenta?

Nunca se dieron cuenta. Eran entradas idénticas. Pero sólo lo hicimos durante un par de años. Luego ya me hice socia, con quien sería mi marido. Teníamos el pase en general de pie. Luego enfrente de Tribuna. Y al final en el Anfiteatro.

¿Iban muchas mujeres a los estadios en aquella época?

Yo era la única chica de nuestro grupo de amigos. Luego se unió otra amiga. Pero era muy usual ver a mujeres. En los partidos, en las finales. Viajé a un par de finales de Copa. A una que perdimos contra el Athletic de Bilbao. Otra la ganamos.

¿Estaba bien visto, aunque no dejaran jugar a las mujeres?

Es bonito que ahora haya equipos de mujeres. No he necesitado representarme en la existencia del fútbol femenino. Yo siempre he hecho lo que he querido. No he necesitado el permiso de nadie. Si con 16 años quería tomarme un café sola en un bar, pues me lo tomaba. Y si quería ir a Mestalla, pues iba. No me ha importado la opinión de los hombres, no ha sido un impedimento. Por mi misma, yo me he valido.

¿El fútbol antiguo era mejor?

Creo que se luchaba más, se ponía más entrega, más ánimo. El fútbol actual no me gusta nada. Ni el ambiente, ni el juego, ni la directiva. Eso no quiere decir que no sea valencianista, ¿eh? Es algo distinto, no tiene nada que ver.

¿Qué significa ser del Valencia?

He acompañado al club durante muchas décadas, le he visto ganar ligas, bajar a segunda, subir... La relación ha sido muy estrecha, casi familiar. Mi marido (fallecido en 2004) estaba en la Cope, conocía mucho al gerente, Vicente Peris, Y participaba en unos boletines que hacía el club en los que entrevistaban a jugadores, entrenadores, médicos... Se los encuadernó como un libro. Y luego fue el locutor que recitaba las alineaciones por megafonía. Allí, sentado en aquellos fosos a pie de campo.

¿Cómo lleva la pandemia? ¿Echa de menos Mestalla?

Vinieron del club y me hicieron una entrevista muy bonita y me regalaron una camiseta. Me ingresaron cinco días y creía que era por el virus, pero era por una arritmia, el corazón me latía demasiado deprisa. Es muy triste que la gente no se pueda reunir. Desde que falleció mi marido dejé de ir al campo, pero sigo sacando el pase. Van mis nietos y se mantiene la tradición. Y estoy sufriendo por una cosa. A ver si ahora en el Valencia CF van a querer cobrarme las entradas que he contado que falsifiqué. (risas)