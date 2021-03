Ahora o nunca

¿Conseguirá el Levante UD lo que jamás ha podido? En las 14 temporadas en Primera que han completado, desde el estreno en 1963, los granotas no terminaron la Liga por delante del Valencia CF en ninguna. Ahora están en mejor disposición que nunca de lograr ese ansiado 'sorpasso' por parte del levantinismo, ya que el conjunto de Paco López suma dos puntos más que el de Javi Gracia tras 26 jornadas.

Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas. El estado de forma con el que los dos clubes de la ciudad se presentarán al derbi se contrapone totalmente a lo vivido a lo largo de la campaña 20/21. Los últimos seis partidos, cantidad suficiente para calibrar el momento de un equipo, dicen que solo cinco rivales suman más puntos que los diez de los valencianistas: Barcelona (16), Betis (16), Real Sociedad (14), Real Madrid (14) y Sevilla (12). Por lo tanto, en esta cuarentena de días desde que se impusieron en casa al Elche (1-0), los blanquinegros son con los números en la mano el mejor equipo de la Comunitat. El Levante ha acumulado seis puntos y el Villarreal todavía tres menos que los del Ciutat.

Los levantinistas llegarán al encuentro del viernes con la ilusión de distanciarse hasta en cinco puntos del dominador histórico del fútbol valenciano. Es lo que queda después de la decepción en las semifinales de Copa, golpe que les siguió afectando ante la Real Sociedad. Aun así, las posibilidades de los granotas a las puertas del derbi de la segunda vuelta no se recuerdan tan ventajosas como las de ahora.

Para el Levante, no obstante, no ha habido nada como la oportunidad perdida en la última jornada de la temporada previa al desembarco de Peter Lim. El equipo de Juan Antonio Pizzi visitó Orriols en la jornada 37 con apenas un punto de ventaja. En la otra acera, los de Joaquín Caparrós aguardaban el gran partido de València con 45 puntos. Para unos y otros cualquier opción europea estaba ya descartada. El partido lo ganó el Levante gracias a los tantos en los minutos 70 y 81 de dos jugadores que habían salido desde el banquillo: Ángel e Ivanschitz. A falta solo de la última jornada de Liga el Levante estaba por delante en la tabla con 48 puntos, dos más que el eterno rival. Pero... no hubo 'sorpasso'. En la despedida del curso, los valencianistas vencieron en su estadio al Celta de Vigo (2-1) con tantos de Feghouli y Piatti mientras que los azulgranas cayeron en la Rosaleda de Málaga a la hora de partido fruto de un gol de Portillo.

El predominio del Valencia ha sido abrumador durante las 15 temporadas en las que ambos clubes han compartido espacio en la máxima categoría del fútbol español. Más humilde en sus pretensiones, el objetivo levantinista se centró casi siempre en mantener la categoría, aunque podría decirse que una de las consecuencias de la gestión de Peter Lim es como las fuerzas entre valencianistas y granotas parecen más igualadas que nunca.

La mejor temporada del Levante fue la 2011/12. Aquel equipo entrenado por Juan Ignacio Martínez, JIM, y Arouna Koné en el campo acabó sexto, a seis puntos del tercero de la Liga, el Valencia de Unai Emery. El presente, el hoy, marca una opción histórica de adelantamiento para el club de Orriols en el trigésimo derbi en la Liga. Más allá del peso del escudo, los murciélagos tienen la baza del estado de forma, pero deberán ir con cuidado. Los granotas son más peligrosos en su feudo. Sus siete victorias en Liga son todas en casa.