Guedes ensaya más cerca del gol

Javi Gracia comenzó este martes a dar pistas sobre la reconstrucción del once que planea desde pocas horas después del derbi frente al Villarreal. El entrenador pretende que el equipo continúe por la línea de activación del último tramo del partido y, en principio, tres de los cuatro hombres que salieron desde el banquillo tendrán su oportunidad desde el inicio este viernes contra el Levante UD.



Gonçalo Guedes, autor del gol del triunfo en el minuto 91, Christian Oliva, asistente del portugués en la última cabalgada del choque, y Kevin Gameiro o Manu Vallejo. Tres de estos cuatro, a los que se sumará Toni Lato en el lateral izquierdo, son las piezas con las que el entrenador remendará un once descosido con cuatro sanciones de peso. Después de ver la quinta amarilla contra el Sumbarino, José Gayà, Carlos Soler, Uros Racic y Maxi Gómez no podrán participar en el segundo derbi en siete días.





aprovechando los vacíos provocados por las sanciones, además de la movilidad aportada por los otros dos futbolistas que entraron en el segundo acto:Una idea del cuerpo técnico confirmada en los ensayos de ayer sobre el verde la Ciudad Deportiva. Asimismo, tras haber cumplido sanción el viernes, Mouctar Diakhaby nuevamente se perfila como titular en el eje de la zaga al lado de Gabriel Paulista, y en detrimento de Guillamón.En la parte final del entrenamiento del martes,de titular en esta próxima jornada 27. Es el siguiente: Jasper Cillessen; Thierry Correia, Gabriel Pauista, Mouctar Diakhaby, Toni Lato; Daniel Wass, Christian Oliva, Kang In, Álex Blanco, Guedes y Gameiro. Habitualmente, entre las prácticas en Paterna y la alineación real del fin de semana, Gracia suele hacer una o dos modificaciones. En este sentido,del charrúa Maxi Gómez. Manu Vallejo puja fuerte con Gameiro.

Uno de los principales atractivos será ver por primera vez como titular al uruguayo Oliva. El medio cedido por el Cagliari tendrá de guía y acompañante en la medular a Wass, el polivalente danés que había encontrado su sitio en los últimos tiempos en la banda derecha. Precisamente, en ese costado podría caer Kang In Lee, si es que Gracia no decide rescatar una opción hoy menos probable, Musah.

Para el ataque sobresale el ensayo de Guedes como segundo punta, un lugar menos comprometido en defensa. Sin Gayà, el plan inicial es que Álex Blanco, o Yunus, ayude a Lato a cerrar la banda por compromiso o condición física.