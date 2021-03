Lato juega su primer Derbi

Toni Lato jugará el viernes por primera vez un Derbi de València en la élite del fútbol español. El lateral izquierdo del Valencia CF, por extraño que parezca, todavía no se ha enfrentado al Levante UD en Primera División a sus 23 años. Lleva toda la vida jugando derbis en las categorías inferiores en Paterna y en Buñol, pero todavía no ha tenido la oportunidad de hacerlo en LaLiga. El de la Pobla de Vallbona se ha tenido que conformar con ver cinco Derbis profesionales desde el banquillo. Fue suplente y no saltó al campo en los cuatro partidos a las órdenes de Marcelino García Toral en las temporadas 2017/18 y 2018/19 y también se quedó sin minutos en la goleada (4-2) de la primera vuelta ya con Javi Gracia como entrenador. Siempre fue titular José Luis Gayà. Tampoco hubo eliminatorias en Copa del Rey. Ni siquiera pudo enfrentarse a los granota como futbolista de Osasuna porque el partido (el tercero desde que aterrizó en Pamplona) coincidió con una lesión muscular. Lo curioso es que tampoco Lato pudo jugar los dos últimos Derbis de filiales en Segunda B. Se los perdió. Uno por lesión y otro porque ya había subido al primer equipo con Voro junto a Soler y Rafa Mir. Para encontrar el último Derbi de Lato hay que remontarse al mes de marzo de 2016. ¡Hace cinco años! El del viernes no se le escapará. Gayà está sancionado y Lato está más preparado que nunca. Es su primer Derbi de 'mayores' y ganas no le faltan.

Tío y leyenda granota

«No he tenido la suerte de jugar contra el Levante UD en Primera aún. Es una cosa que quería hacer y es un partido especial por la familia, por la ciudad y por la afición. Hay que disfrutarlo y salir con las máximas ganas y la máxima ilusión», decía. Lato no ha tenido suerte en el césped, pero ha 'jugado' los Derbis en casa todo los fines de semana y casi siempre con una paella en la mesa porque su tío Vicent Latorre es el jugador con más partidos de la historia del Levante y es una auténtica leyenda granota. «Tenemos un pique muy sano», siempre han celebrado. Les une el amor de la familia y la pasión por el fútbol. Solo les separan los colores. Sin duda, una bonita historia de admiración, cariño y sobre todo máximo respeto. De hecho, Toni ha crecido con los consejos de su tío 'granota'. El viernes es un buen día para ponerlos en práctica. Lato reconoce que para un valenciano como él será un partido «especial». «Este viernes tenemos un derbi, es un partido especial para la gente de aquí que lo sentimos así y vamos a por ello. Es un partido muy especial. Es un derbi y la gente de aquí lo sabemos. Es muy bonito. Ojalá podamos jugarlo con gente. Será un partido difícil. Ellos vienen de una derrota pero han hecho grandes partidos. Tenemos que tratar de aprovechar los momentos de debilidad del equipo contrario y seguir con nuestra racha que ahora es buena».

Febrero a cero

Lato llega al partido con mucha hambre de fútbol, pero no será un encuentro fácil para él. El de la Pobla de Vallbona solo ha jugado dos minutos de LaLiga en lo que va de 2021. Entró en el 89' contra el Valladolid y repitió en el mismo minuto el pasado viernes contra el Celta. Toni dejó buenas sensaciones durante el mes de enero. Fue importante en la Copa y tiró del carro con el brazalete de capitán. Sin embargo, Javi Gracia no le dio continuidad en febrero. Ni siquiera en un doble lateral con Gayà como sí hace en la banda derecha con Thierry Correia y Daniel Wass. Lato se quedó a cero en febrero contra el Athletic, Madrid, Celta y Getafe. Gracia prefirió dar entrada por delante a Álex Blanco o Yunus Musah. En el Ciutat tiene una oportunidad de oro para reivindicarse.