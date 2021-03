Paco López y Javi Gracia no miran más allá del Derbi

Paco López y Javi Gracia han comparecido de forma conjunta en el Ciutat de València, escenario que albergará este viernes el derbi entre Levante UD y Valencia CF. Ambos técnicos han analizado la actualidad de sus respectivos clubes, así como el estado en el que llegan a la cita liguera ante su rival ciudadano. El entrenador granota tilda el derbi valenciano de "ejemplo de respeto" y asegura que no se pueden quedar "anclados en el dolor" tras la eliminación copera, mientras que el valencianista no ha reculado ni lo más mínimo tras la crítica abierta que lanzó justo antes del partido de ida cuando dijo: "Estoy decepcionado. Me dijeron antes de venir que habría refuerzos."

Cárdenas o Aitor

PL: Bueno, veremos a ver. Lo que sí que voy a reiterar es que tenemos dos buenos porteros. Uno desde hace tres temporadas o dos y media lo viene demostrando, y Dani Cárdenas ha demostrado esta temporada que está a un nivel para jugar en primera... y somos unos afortunados.

Estado anímico

JG: Nosotros más allá de ausencias te diría que llegamos bien, con ánimo y confianza, a este partido sabiendo en el que tenemos contratiempos en forma de ausencias por sanción, pero el equipo ha trabajado bien.

Ausencias

PL: Las bajas nosotros venimos arrastrándolas de hace varias semanas y nunca lo hemos puesto como excusa. Sacaremos el mejor once posible.

Trabajo:

JG: Para mí el fútbol tiene lo que es. Es trabajo diario y tratar de mejorar, y trabajando día a día con constancia las cosas suelen mejorar. En eso estamos. El equipo nos ha llevado a poder alcanzar esta semana a uno de los equipos que en mi opoinión hasta el momento ha hecho muchísimas cosas bien. Nosotros queremos seguir aprovechando oportunidades, seguir creciendo e ir mejorando y queremos por primera vez en la liga sumar dos victorias consecutivas.

Favorito:

JG: No lo sé. Nosotros queremos ganar, hacer un buen partido, ser un poco fieles a la mejora que se esta viendo en los últimos partidos de forma más constante ante un rival que sabemos que es un gran equiupo.

PL: Hablar de favoritismos a los entrenadores nos interesa bien poco. Nos interesa hacer las cosas bien y mejorar. Nos hace ilusión darle alegría a nuestra gente.

Cheryshev:

JG: Las últimas dos semans estamos cerca, el jugador se va encontrando mejor aunque de cara al próximo partido lo veo más que complicado.

Derbi:

JG: El que sea un derbi tiene algo especial, unas connotaciones diferentes y los puntos que hay en juego tienen un valor añadido no solo para nosotros, para las afixiones siempre supone algo extra.

PL: Siempre he dicho que las situaciones personales no me afectan. Que no le haya ganado al Valencia no me afecta, lo que me afecta es nuestro equipo. Queremos ganar y hacer las cosas bien. Nuestra idea es querer ganar este partido que por cierto para mí el derbi valenciano siempre es un ejemplo de respeto en el que los dos equipos luchamos por dar una alegría a nuestra gente.

Lo mejor del rival

JG: Diré que el entrenador (ríe)... Al margen de haber convivido con él años atrás, lo considero un gran profesional. Para mí esa fortaleza que tiene como equipo es lo mejor.

PL: El Valencia también ha sufrido los vaivenes de esta liga, es la verdad, pero es un equipo con virtudes y las ideas muy claras. Tiene jugadores muy verticales. Muy rápidos. Fíjate que se hablaba de una posible crisis y ahora mismo está dos puntos por detrás de nostros. En el momento que cojas una dinámica de dos o tres partidos te metes luchando por determinados objetivos.

Sistema

JG: Como sabéis el Levante está jugando con diferentes sistemas y tenemos que estar preparados para ello. Nosotros hemos mantenido bastante el dibiujo y las características de los jugadores va a ser más importante... pero tenemos que estar preparados para ajustar bien.

PL: Independientemente del dibujo que pueda utilizar Javi, lo importante es que sabemos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades.

Objetivos:

JG: Cada vez tengo más dudas de lo que es normal y lo que es anormal. Después de una racha te puedes ver luchando por unos objetivos o por otros. Nuestro objetivo es tratar de encadenar una segunda victoria. Ya tendremos tiempo para ver más lejos (...)

PL: En nuestro caso los objetivos siempre los hemos tenido claros.

Factor anímico:

JG: Lo anímico siempre es importante. Lo consideramos algo que puede ayudar a competir mejor. Puede afectar menos porque al enfrentarse a equipos de la misma ciudad, eso ya es una motivación extra. Lo que es realmente importante es que cada vez quedan menos puntos en juego y por eso son más importantes.

PL: El aspecto emocional marca diferencias. Lo tenemos claro.

Dudas:

PL: Sergio y Rober están trabajando ya con el equipo, y los demás va a ser complicado (...) Radoja creímos que la semana pasada podía ir mejor, ya sabéis lo que nos pasa con las lesiones musculares todo el año, hay que tener mucho cuidado, Radoja no está, trataremos de que esté para la siguiente semana

Punto de inflexión:

JG: Queremos que cambie en base al trabajo y a lo que podamos obtener, si encadenamos dos victorias será más importante el primero que este partido. Queremos tener esa ilusión por mejorar y trabajar.

PL: Es que los puntos de inflexión son algo más vuestro que nuestro. Sabemos lo que cuesta ganar cada partido y no sabemos dónde esta ese punto de inflexión, lo que sí sabemos es lo difícil que es sumar de tres en tres.

Consecuencias anímicas:

PL: La Copa es pasado, el partido del otro día es pasado. Estamos orgullosos de lo que hicimos, pero no nos podemos quedar anclados en el dolor. No podemos. Reconocemos que hicimos un mal partido en San Sebastián yo no diría que por un solo factor. Ahora trataremos de darle la vuelta.

Jugar a domicilio:

JG: Es cierto que en las dos últimas salidas la imagen no ha sido buena, pero me gustaría ser justo con el equipo fuera de casa porque ha conseguido buenos partidos y buenos resultados ante equipos importantes. No simepre fuera de casa se ha ofrecido una mala imagen.

La 'rajada' antes del partido de ida

JG: Parece que ha pasado más tiempo del que ha pasado y en ese mometo en esa rueda de prensa si por algo me sentí mal fue por hacer pasar a Paco aquella situación. Eran una serie de cuestiones que nada tenían que ver con el partido. En ese momento de la temporada lo explique con claridad y luego he seguido haciéndolo, y ahora me toca valorar muchos las cosas que está haciendo el equipo y las buenas intenciones. Lo demás ya es pasado y para mí no tiene mucho sentido hablar.

El derbi de ida

PL: Nos dolió a todos encajar cuatro goles en un partido en el que hicimos una primera parte maravillosa, pero nos fuimos muy dolidos. A nuestra gente en un derbi le gusta que le demos ilusiones.

Estado físico

JG: Creo que se han hecho muchas cosas bien para que tengamos la disponibilidad de jugadores que tenemos llegados estos momentos de competición. Las ausencias son bajas que a lo largo de la temporada hacen que haya jugadores que ahora sean alternativas de garantía en cualquier circunstancia.

PL: Los analisis no los hacemos solo con las bajas que tenemos unos y otros. Trateremos como siempre de mostrar nuestras señas de identidad.

'Descenso' del Mestalla

JG: No considero determinante la categoría en la que esté el segundo equipo sino la calidad de sus integrantres. Han estado entrenando con nosotros esta temporada los chicos del Mestalla y ese es un papel importante que ha desarrollado un Mestalla que ha tenido muchas dificultades. Lo que hago es darle mucho valor al trabajo de su cuerpo técnico y jugadore