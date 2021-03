El Valencia CF pone en marcha una renovación

Pese a la sombra de la posible llegada de Tunku Ismail, el príncipe de Johor, el Valencia CF sigue trabajando en el futuro deportivo del equipo. De hecho, es una de las directrices que el máximo accionista transmitió al presidente Anil Murthy en la reunión que ambos mantuvieron en Singapur semanas atrás: reforzar la parcela deportiva y sobre todo, tratar de hacer un equipo competitivo para la temporada que viene. Se puede decir que es la consecuencia de los malos resultados de esta campaña.

Este periódico ya informó semanas atrás del plan del Valencia CF de València, es decir, el objetivo es hacer dos ventas para igualar el presupuesto de esta temporada que apunta a un desfase de 31 millones de euros, y hacer un fichaje por línea, en defensa, en el centro del campo y en la delantera. A tal efecto, uno de los nombres que tiene la secretaría técnica que coordina Miguel Ángel Corona es el delantero del Sporting de Gijón, Uros Djurdjevic, máximo goleador de segunda división con 17 dianas.



Las renovaciones

Pero el movimiento en el seno del Valencia CF de cara a la temporada que viene no solo se limita a los fichajes y las ventas, también se trabaja en las renovaciones. Algunas hay sobre la mesa que son estratégicas como la del capitán José Luis Gayà, y otra como la de Kang In Lee, que no es menos importante pero en estos momentos es muy complicada. Pero entre ellas aparece la del canterano Hugo Guillamón.



Hasta 2023

El defensa valenciano renovó su contrato hasta 2023 el pasado mes de julio, pero según ha podido saber este periódico, ya se han iniciado los contactos para abordar una nueva ampliación y mejora de contrato. Y el motivo no es otro que las expectativas deportivas que está ofreciendo el propio Guillamón.

Hugo llegó al primer equipo por la puerta de atrás en el segundo tramo de la temporada pasada con Albert Celades en el banquillo del Valencia CF y se quedó finalmente en el primer equipo ya con Javi Gracia. Y desde entonces poco a poco ha ido ganando en continuidad hasta el punto de que se puede decir que cuando empezó la temporada era el teórico cuarto central de una plantilla con cuatro centrales –Paulista, Diakhaby, Mangala y él- y ahora es el tercero de una plantilla con cinco, y a tal efecto no hay más que repasar las decisiones que Javi Gracia está tomando en los últimos encuentros en los que cuenta con tres defensas, Paulista, Diakhaby y Guillamón, por delante de Mangala y sobre todo, por delante de uno de los fichajes del pasado mercado de invierno, el portugués Ferro. Hugo ha sido titular en cuatro de los últimos cinco partidos en los que ha estado disponible –no jugó ante el Real Madrid por sanción y esa fue la única titularidad de Ferro-, ante Elche, Athletic, Celta y Villarreal, y jugó algo más de media hora en Getafe. En otras palabras, con Ferro ya en la plantilla, cuando Gracia no ha tenido a Paulista o Diakhaby por lesión o por sanción, ha contado antes con Guillamón que con el defensa portugués.